CHP'li Ağbaba: Esnafa ‘tam kapanacaksınız’ demek ‘aç kalacaksınız’ demektir
CHP'li Ağbaba, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tam kapanma açıklamasına ilişkin "Tam kapanma ile iş yerlerinin kapanacağı söylendi ama ne işyeri sahipleri ne çalışanlar için bir destekten bahsedildi" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kovid-19'la mücadele kapsamında açıkladığı 'tam kapanma' kararını değerlendirdi.
Ağbaba, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tam kapanma ile iş yerleri kapanacağı söylendi ama ne işyeri sahipleri ne çalışanlar için bir destekten bahsetmedi. Virüsten ölmeyenler evde açlıkla baş başa bırakılıyor. Tam kapanma tam gelir desteği ve güvencesi ile olur" ifadelerini kullandı.
#TamKapanma ile iş yerleri kapanacağı söylendi ama ne işyeri sahipleri ne çalışanlar için bir destekten bahsetmedi.— Veli AĞBABA (@veliagbaba) April 26, 2021
Virüsten ölmeyenler evde açlıkla baş başa bırakılıyor.
Tam kapanma tam gelir desteği ve güvencesi ile olur.
?Ağbaba, sosyal medyadaki paylaşımının devamında ise "Ortada herhangi bir gelir güvencesi olmadan, kira ve fatura desteği olmadan, SGK ve BAĞ-KUR Prim borçları için bir destek olmadan esnafa ‘tam kapanacaksınız’ demek ‘aç kalacaksınız’ demekten başka bir şey değildir" açıklamasında bulundu.
Ağbaba ayrıca, "Tek kuruş destek vermeden milyonlarca insanı evlerine kapatıp, "Kalın sağlıcakla" dedi" ifadelerini kullandı.
Ortada herhangi bir gelir güvencesi olmadan, kira ve fatura desteği olmadan, SGK ve BAĞ-KUR Prim borçları için bir destek olmadan esnafa ‘tam kapanacaksınız’ demek ‘aç kalacaksınız’ demekten başka bir şey değildir.#TamKapanma— Veli AĞBABA (@veliagbaba) April 26, 2021
Tek kuruş destek vermeden— Veli AĞBABA (@veliagbaba) April 26, 2021
milyonlarca insanı evlerine kapatıp,
"Kalın sağlıcakla" dedi#TamKapanma
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