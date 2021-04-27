Enginyurt: "Bidona gelince sayın, esnafa gelince kapayın"
Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tam kapanma açıklamasını eleştirdi.
Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tam kapanma açıklamasını eleştirdi.
Twitter hesabından açıklamada bulunan Cemal Enginyurt, 29 Nisan Perşembe günü saat 19:00’dan 17 Mayıs Pazartesi saat 05:00’e kadar uygulanacak olan tam kapanmanın yurttaşlarının geçimini ciddi bir şekilde etkileyeceğini söyledi.
Enginyurt, “Joe Biden Unutuldu. Tam kapanma konuşuldu. Gündem değiştirmede üzerinize yok. Bidona gelince Sayın, esnafa gelince kapayın. Sayın Cumhurbaşkanı” diye tepki gösterdi.
Enginyurt şunları söyledi:
"Tam kapanma tamam da, bankaları da tam kapattınız mı? Zira ödenecek çekler, yapılacak ödemeler var da. Anlaşıldı! Ölen ölsün, kalan sağlar bizimdir diyorsunuz. Bakın göründe sağ kalanlar, sizi günü gelince sandığa gömmesin.
Tam kapatılsın diyenler! Tam kapatıldı. Mutlusunuz değil mi? 100 bin kişilik kongreleri yaptınız, bayramda iş yaparız umudunu yaşayan esnafı batırdınız. Kararları destekleyenler! Anlaşıldı sizin tuzunuz kuru. Esnafın kalmadı artık umudu. Korona bahane, esnaf iflasın eşiğine.
Bankalar açık mı kalacak? Esnaf ne yiyecek? Hangi parayla geçinecek? Destek yok mu destek?
Madem tam Kapanma! Her haneye 1500 TL yardım yapın. Kapattım demekle, her iş halledilmiş olmuyor. İnsanlar burnundan soluyor.
Daha bugün, İstanbul Avcılar da vatandaş çatıdan atlıyor. Allah’a emanet olun demekle olmuyor. Allah’ın emaneti insanımıza sahip çıkın."
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