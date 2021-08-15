Vakalar arttı: ABD’den çocuklar için yoğun bakım ünitesi açıklaması
ABD'nin Texas eyaletinde Dallas Bölge Yargıcı Clay Jenkins, “Dallas'ta çocuklar için yoğun bakım yatak sayısı sıfır” dedi.
ABD'nin Texas eyaletinde Dallas Bölge Yargıcı Clay Jenkins, yeni tip Coronavirüs (Covid-19) vakalarındaki artış nedeniyle Dallas bölgesinde çocuklar için ayrılan yoğun bakım ünitesi kalmadığını belirtti.
Jenkins açıklamasında, Dallas'ta koronavirüs vakalarına ve hastanelerdeki yoğunluğa işaret ederek "Covid-19 vakaları ve hastaneye yatışlar artıyor. Dallas'ta çocuklar için yoğun bakım yatak sayısı sıfır" dedi.
Dallas'taki vaka artışını Vali Greg Abbott'un yanlış uygulamalarına bağlayan Jenkins, Covid-19 hastalarının artması nedeniyle çocuklar için ayrılan yoğun bakım ünitelerin diğer sağlık sorunları yaşayan çocukların ihtiyacını karşılayamaz hale geldiğine dikkati çekti.
"ACİL YETİŞTİRİLMEK ZORUNDA KALACAK"
Jenkins, "Çocuğunuzun araba kazası, doğuştan kalp rahatsızlığı veya başka bir sebepten yoğun bakım ünitesine ihtiyacı varsa ve hatta koronavirüse yakalandıysa tedavi için başka bir çocuğun ölmesini bekleyecek ya da başka bir şehirdeki hastaneye acil yetiştirilmek zorunda kalacak" ifadesini kullandı.
Hafta başında Teksas Valisi Abbott, artan Covid-19 hastalarının yoğun bakım ünitesi ihtiyacını karşılayabilmek için yatak kapasitesini artırmış ve 2 bin 500 yeni sağlık personeli görevlendirmişti.
Eyalet verilerine göre Teksas'ta 11 bin 200'den fazla kişi Covid-19 teşhisiyle hastanede tedavi görüyor. 30 milyona yakın nüfusa sahip eyaletin genelinde boş yoğun bakım üniteli yatak sayısının 323 olduğu belirtildi.
Kaynak: NTV
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