Vakıflar Genel Müdürü Ersoy: Ecdadımızın amel defterlerinin kapanmamasına özen gösteriyoruz
Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, "Vakıf kuran ecdadımızın öldükten sonra da amel defterlerinin kapanmamasına özen gösteriyoruz" dedi.
Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce Saray'daki Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, "Merhametin Dili Kuş Dili Vakıf Haftası Toplantısı"nda konuştu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Ersoy'un da katıldığı toplantıda, tüm gayret ve çalışmalarının, "kurumun menfaatini gözetmek ve Genel Müdürlüğü, türlü mesnetsiz ithamlarla karşı karşıya bırakma çabalarını boşa çıkarmak olduğunu" belirten Ersoy, yaptıkları çalışmalarda, Erdoğan'ın desteğini, Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy'un katkılarını aldıklarını belirtti.
"DUA VE BEDDUANIN MUHATTABIYIZ"
Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, sosyal devlet kavramında, imaretlerin katkısının büyük olduğuna inandıklarını dile getirerek, şunları söyledi:
"Bu emanetin duası ile bedduası ile muhatabının da biz olduğumuzu, başında bulunduğumuz kurumun sorumluluğunun ve vebalinin ağır olduğunun şuurundayız. Vakıf kuran ecdadımızın öldükten sonra da amel defterlerinin kapanmamasına özen gösteriyor, dünyayı merhamet ve şefkatle kuşatmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Zira vakıf, ölüme meydan okumaktır."
161 BİN LİRA MAAŞLI GENEL MÜDÜR
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'un ayda 161 bin 928 TL lira maaş aldığını açıklamıştı.
Yavuzyılmaz, aynı zamanda KuveytTürk Yönetim Kurulu Üyesi olan Burhan Ersoy'un maaşını Kuveyt Türk 2021 Genel Kurul Tutanağı'na dayanarak hesapladığını belirtmiş, buna göre Ersoy'un Vakıflar'daki görevinden aylık 14.917 TL, KuveytTürk Bank Yönetim Kurulu üyeliğinden aylık 62.455 TL ve kâr payı 84.556 TL olmak üzere toplam aylık gelirinin 161.928 TL olduğunu kaydetmişti.
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