Vali Ustaoğlu'ndan 'Erdoğan'a bağlılık' fotoğrafı: "Dün, bugün , yarın ve her daim..."

06 Şubat 2021 Cumartesi, 15:41

AKP'nin Twitter'da "#Erdoğanınyanındayız" etiketiyle başlattığı sosyal medya kampanyasına bürokrasinin üst düzey isimlerinin de katılması tepkiye neden oldu.

Sosyal medya paylaşımıyla AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sadakatini bildirme yarışına giren bürokratlar arasında Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu da yer aldı.

Ustaoğlu, Twitter hesabından Erdoğan'la Ahlat'taki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda çekilmiş fotoğrafını paylaşıp "Dün, bugün , yarın ve her daim..." diye yazdı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Vali Ustaoğlu'nun paylaşımına "Şahsımın valisi!" diyerek tepki gösterdi. Torun, "Tarafsız olması gereken devlet pozisyonlarının siyaset yapmasında beis görmüyorlar onu anladık da, militan deyince de kızmayın be kardeşim!" ifadelerini kullandı.











