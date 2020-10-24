Vali Yerlikaya'dan Ekrem İmamoğlu'na telefon
İstanbul valisi Ali Yerlikaya koronavirüse yakalanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu telefonla arayarak, geçmiş olsun temennisinde bulundu.
Vali Yerlikaya, görüşmeye ilişkin detayı sosyal medya hesabından "Covid-19 test sonucu pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Allah'tan acil şifalar dilerim." notuyla paylaştı.
Covid-19 test sonucu pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın @ekrem_imamoglu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 24, 2020
Allah'tan acil şifalar dilerim.
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