Vali Yerlikaya'dan Ekrem İmamoğlu'na telefon

İstanbul valisi Ali Yerlikaya koronavirüse yakalanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu telefonla arayarak, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

DHA
24 Ekim 2020 Cumartesi, 12:21
Vali Yerlikaya'dan Ekrem İmamoğlu'na telefon
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Vali Yerlikaya, görüşmeye ilişkin detayı sosyal medya hesabından "Covid-19 test sonucu pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Allah'tan acil şifalar dilerim." notuyla paylaştı.


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