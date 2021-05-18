Validebağ Gönüllüleri koruya sahip çıkıyor: “Belediye üzerine vazife olmayan işlere kalkışmasın”

18 Mayıs 2021 Salı, 10:46

Üsküdar Belediyesi’nin Validebağ Korusu’nu ‘rehabilite projesi’ adı altında ranta ve imara açıp 500 araçlık otopark yapma projesi çevre sakinleri ve yurttaşlar tarafından tepkiyle karşılanıyor.

Validebağ Gönülleri, korunun imara açılmasına karşı çıkarak 20 Mayıs’ta süresi bitecek olan Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’na karşı Ataşehir Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü önünde buluşarak itiraz dilekçelerini verdi. Sonrasında ise koruda bir araya gelerek otopark yapılmak istenen alanda çocuklar ve yurttaşlarla birlikte ağaç dikimi gerçekleştirdi.

“DİLEKÇELERİMİZİ VERDİK”

Validebağ Gönülleri adına basın metnini okuyan Uğurcan Günay, korunun 1999 yılından itibaren birinci derece doğal ve tarihi sit alanı olduğuna ve 8 adet tescilli kültür varlığına ev sahipliği yaptığına dikkat çekerek çekti. Günay, “Validebağ Korusu ile ilgili olarak 1/5.000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı 20 Nisan 2021 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından askıya çıkarıldı. Koruyu imara açabilecek plan notlarındaki olumsuz hükümler için, yasal itiraz süresi olan 20 Mayıs 2021 tarihine kadar itiraz hakkımızı kullanabiliyoruz. Bizler de bugün Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne itiraz dilekçelerimizi teslim ettik. Validebağ Gönüllüleri Derneği olarak bu planların iptal edilmesi için dava açacağız” dedi.

“DOĞA KATLİAMINA HAZIRLIK YAPILDIĞININ İŞARETİ”

Korunun ısrarla rant projeleriyle tahrip edilmek istenildiğine dikkat çeken basın açıklamasında, 2018 yılından itibaren gündeme getirilen ‘Millet Bahçesi’ projesine karşı çıkıldığını ve davanın henüz sonuçlanmadığı değinildi. Günay, şöyle devam etti:

Bilirkişi heyeti hazırladığı raporunda, korudaki korunması gereken ağaçlar için eksik sayı verildiğini de ortaya çıkarmıştır. Validebağ Millet Bahçesi peyzaj raporunda ise korunmaya değer ağaçlar yok sayılarak, sadece 12 adet olduğu belirtilmiştir. Koruda yaşayan kuş çeşitlerinin de gizlenmesi ‘Millet Bahçesi’ projesi adı altında Validebağ Korusu’nda büyük bir doğa katliamına hazırlık yapıldığının işaretidir.

PROJENİN ADI DEĞİŞTİRİLİP YİNE TALAN EDİLMEK İSTENİLİYOR

2020 yılında 354 bin metrekarelik alandan 261 bin 5 metrekare Üsküdar Belediyesi’ne tahsis edildi. Bu durumu hatırlatan Günay, “Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, dava konusu olan millet bahçesi projesini sahiplenmiş görünmektedir. İsmini “Validebağ Korusu Düzenleme ve Rehabilitasyon Projesi” olarak değiştirmiş, millet bahçesi projesinde sıralanan işlerin çoğunu yapacağını açıklamıştır.

500 araçlık otopark, aydınlatma direkleri, festival alanı, izci eğitim alanı, yoga-pilates alanı, açık hava sineması, bisiklet-koşu ve yürüyüş parkurları, amfi tiyatro gibi uygulamalar, Validebağ Korusu’nu doğal sit olmaktan da, koru olmaktan da uzaklaştırır. Projenin adının değişmiş olması önemli değildir. Önemli olan, rant projelerinin havza sakinlerinin karşı çıkmasına rağmen uygulanıp uygulanmayacağıdır” diyerek tepki gösterdi.

BELEDİYE İŞİNİ YAPSIN

AKP’li Üsküdar Belediyesi’nin sürekli rant projelerle ilgilendiğini ve korudaki yıllanmış ağaçları katlettiğini ifade eden Günay, belediyenin üstüne vazife olmayan işlere kalkışmaması gerektiğini dile getirdi ve “Üsküdar Belediyesi’nden beklentimiz, bu rant projesinden vazgeçmesi, asli görevleri olan çöp toplama, ağaç bakımı işlerini yapması ve üzerine vazife olmayan işlere kalkışmamasıdır” dedi.

Kaynak: Gazetekolektif/ Deniz Ogan