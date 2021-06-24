Direniş devam ediyor: "İkizdere de Validebağ da bizimdir"
1’inci derece doğal ve tarihi sit alanı olan Validebağ Korusu’na yapılmak istenen projeye karşı nöbet başlatan yurttaşlar direnişe devam ediyor.
Validebağ Korusu’na yapılmak istenen projeye karşı nöbet başlatan yurttaşlar çimlerin biçileceği ve koruya polisin gireceği duyumu üzerine Validebağ Savunması ve Validebağ Gönüllüleri’nin çağrısıyla nöbetin 4’üncü gününde koruda bir araya geldi.
Sabahın erken saatlerinde Adile Sultan Kasrı önünde toplanan yurttaşlar, burada açıklamalarda bulundu. Yurttaşlar, koruya hiçbir müdaheleye izin vermeyecekleri yönündeki kararlarını sürdüreceklerini bir kez daha yineledi.
"NİYETİN NE OLDUĞU AÇIK"
İlerleyen saatlerde koruya polis ve çok sayıda işçinin gelmesinin ardından Üsküdar Belediyesi ile yapılan görüşmede, belediye yetkilisi, “Oranın tahsisi belediyede olduğu sürece bizim personelimiz her gün orada olmaya devam edecek” açıklamasında bulundu.
Validebağ gönüllüsü Arif Belgin, “Bakım yapılacak deniliyor ancak biz bakımın ne olduğunu biliyoruz. 'Çöp toplayacağız' dediler ama zaten çöpler toplandı. Hala 30 kişi buraya giriyorsa niyetin ne olduğu açık” diye konuştu.
Yurttaşlar, “Bilin ki bizler sizin hukuksuz ihalenizin sahte yelekli taşeron işçilerini tanımıyoruz" diyerek seslendi.
"DİRENİŞE DEVAM EDECEĞİZ"
Validebağ Gönüllüleri’nden Aslıhan Kahraman Eren, direnişe devam edeceklerini bildirerek, “Biz bu alanı korumak adına Validebağ gönüllüleri olarak 23 yıldır emek veriyoruz. Şu anda Üsküdar Belediyesi burayı bir firmaya verdi. Firma yetkilileri her an koruya girip çimleri biçebilir. Biz de buna izin vermiyoruz. Bir ağaca değil hiçbir çime dokundurtturmayacağız. Buranın doğal dokusunun bozulmasına asla izin vermeyeceğiz. Canlıların yaşam haklarını savunuyoruz. Ben İkizdere’deydim. Şu anda Türkiye’nin dört bir yanında doğaya saldırı var. Doğamız, yeşilimiz, vadilerimiz, şu an katlediliyor. Biz bunları korumak adına Türkiye’nin dört bir yanında mücadele veriyoruz. Mücadelemize devam edeceğiz. İkizdere de bizimdir Validebağ da bizimdir Kazdağları bizimdir, Bursa Kirazlıyayla bizimdir. Fatsa bizimdir. Munzur bizimdir. Direnmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Bekleyişin ardından Koru gönüllüleri çöp toplayan belediye işçileri ile koruya dağılarak “Validebağ korudur, koru kalacak” sloganları attı. Yurttaşlar gün boyu koruda beklemeye devam edeceklerini bildirdi.
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