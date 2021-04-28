Valilik, koronavirüse yakalanan çalışanlar için disiplin işlemi istedi

28 Nisan 2021 Çarşamba, 09:50

Bartın'da Valilik, kentte koronavirüs salgınında önü alınamayan vaka artışının faturasını kamu çalışanlarına kesecek.

Bartın Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş imzasıyla 21 Nisan'da kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen resmi yazıya göre, koronavirüse yakalanan kamu çalışanı önce sorgulanacak ardından da disiplin cezası verilecek.

Aynı zamanda İl Salgın Denetim Merkezi Başkanı olan Akdaş'ın imzasını taşıyan resmi yazıda şu ifadeler kullanıldı:

"Salgının bulaşmasını önlemek amacıyla çalışan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tüm amir, memur ve işçi kadrosunda görev yapan personelin herhangi bir şekilde temaslı ya da pozitif olmaları durumunda, Genelge ve İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis kararları uyarınca sorumlu sayıldığından, temaslı ya da pozitif etkilenen bu kişilerin temaslı ya da pozitif olma nedenleri kurum amirleri tarafından mutlaka sorgulanacaktır. Yapılan inceleme veya soruşturmada gerekçeleri yeterli görülmeyen personel hakkında kurum amirlerince disiplin işlemi yapılacaktır."



