Van'da 13 gündür kayıp olan çocuk bulundu
Van'da 13 gündür haber alınamayan 16 yaşındaki çocuk, polis ekiplerince bulunup ailesine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 30 Ekim'de ihbarda bulunan ailenin çocuklarından iki gündür haber alamadıklarını bildirmesi üzerine arama çalışması başlatıldı.
Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, çocuğun arkadaşları ile görüşmeler yaparak gidebileceği yer, cadde ve sokaklarda arama yapıp, iş yerlerine ait güvenlik kameraları ve MOBESE görüntülerini inceledi.
Yapılan çalışmalar sonucunda 13 gündür kayıp olan H.A, 9 Kasım'da İpekyolu İlçesi Bahçıvan Mahallesi'ndeki bir internet kafede bulundu.
Ekipler, sağlık durumu iyi olan çocuğu ailesine teslim etti.
En Çok Okunan Haberler
- Çıray'dan Albayrak iddiası: Ağbal ile yumruklaştılar
- MetroPoll: anketi: O partinin oyu ilk kez bu kadar düştü
- Bakan Koca’nın ‘Atatürk’ paylaşımına tepki yağdı
- Ekonomist Mahfi Eğilmez'den Albayrak yorumu
- Damat Saray’ı kızdırdı
- “HDP ile oturup anayasa hazırlamışlar”
- Hilal Kaplan'dan dikkat çeken Berat Albayrak paylaşımı
- Lütfi Elvan ve Joe Biden arasındaki ortak nokta
- Berat Albayrak'ın istifasına ilişkin açıklama
- AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Albayrak açıklaması
Video Haberler
- Saat 09.05’i gösterdiğinde gözyaşlarına boğuldu
- Törene Vali geç kaldı, AKP’li Başkan son anda yetişti!
- Dolmabahçe'ye ziyaretçi akını
- Kadıköy’de 10 Kasım’da “Ata’ya saygı zinciri”
- 10 Kasım töreninde gergin anlar!
- Anıtkabir'de skandal! 10 Kasım yayınını zorla kestiler
- 09.05'te yağmur altında: Ben ıslanırım keşke geri dönse
- Saat 09.05'te gözyaşlarına hakim olamadı
- Markette hırsızlık iddiasına meydan dayağı kamerada
- Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla hayat durdu
En Çok Okunan Haberler
- Çıray'dan Albayrak iddiası: Ağbal ile yumruklaştılar
- MetroPoll: anketi: O partinin oyu ilk kez bu kadar düştü
- Bakan Koca’nın ‘Atatürk’ paylaşımına tepki yağdı
- Ekonomist Mahfi Eğilmez'den Albayrak yorumu
- Damat Saray’ı kızdırdı
- “HDP ile oturup anayasa hazırlamışlar”
- Hilal Kaplan'dan dikkat çeken Berat Albayrak paylaşımı
- Lütfi Elvan ve Joe Biden arasındaki ortak nokta
- Berat Albayrak'ın istifasına ilişkin açıklama
- AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Albayrak açıklaması