Van'da 46 düzensiz göçmen yakalandı

09 Eylül 2021 Perşembe, 11:14

Van Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Köprüler Mahallesi'ne bağlı Kardeşler mezrasında düzensiz göçmenlerin barındırıldığı "şok ev" diye tabir edilen metruk bir yapıya operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda 38 Afganistan ve 8 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Olayla ilgili L.Ç. gözaltına alındı.