Van'da 46 düzensiz göçmen yakalandı
Van'ın Edremit ilçesinde 46 düzensiz göçmen yakalandı. Konuyla ilgili Valilik açıklama yaptı.
Van Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda Köprüler Mahallesi'ne bağlı Kardeşler mezrasında düzensiz göçmenlerin barındırıldığı "şok ev" diye tabir edilen metruk bir yapıya operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarda 38 Afganistan ve 8 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Olayla ilgili L.Ç. gözaltına alındı.
Video Haberler
- Böylesi yalnızca Türkiye'de olur
- CHP'nin 98. yılında dikkat çeken video
- Antalya'da trafikte skandal görüntü! Ceza yağdı
- Kova kova doldurmuşlardı! Bu kez umdukları olmadı
- Anket şirketi başkanı, AKP'yi canlı yayında uyardı
- Anket şirketi başkanından çarpıcı CHP analizi
- İstanbul'da trafikte rezaletin görüntüsü!
- Denizde çıkan hortum korkulu anlar yaşattı
- Korkunç kaza anı: Çöp atan kişiye otomobil çarptı
- 'Cevap vermezsin' dediği soruya Ortaylı'dan yanıt
En Çok Okunan Haberler
- Anket şirketi başkanından çarpıcı CHP analizi
- İstanbul depremi için kritik açıklama
- WhatsApp'a veda eden telefonlar belli oldu
- İnce hakkında hapis cezası
- Yıldırmak için kurulan şok mangaları ve porno iddiası
- Sedat Peker'den 'İlber Ortaylı’lı paylaşım
- Aralarında eşim de vardı
- Kılıçdaroğlu'ndan kritik ittifak açıklaması
- Ata Demirer'den esprili Şenol Güneş paylaşımı
- Ana sınıfında bir öğrenci Covid-19 olursa ne olacak?