Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 12 ölü, 20 yaralı
Van'ın Muradiye ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 12 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
İlçenin Yumaklı Mahallesi yakınlarında içinde kapasitesinden fazla düzensiz göçmenin bulunduğu 65 ER 186 plakalı minibüs, belirlenemeyen nedenle şarampole devrildi.
Kazada çok sayıda düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği ve yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Devrildikten sonra alev alan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen minibüste bulunan 12 kişi hayatını kaybetti.
Yaralanan 20 kişi de müdahalenin ardından ambulanslarla Van, Erciş ve Muradiye'deki hastanelere kaldırıldı. Cesetler, olay yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.
Kazanın ardından Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Erkan Savar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Evren Kaptan olay yerine gelerek görevlilerden bilgi aldı.
Kullanılamaz hale gelen minibüs, ekiplerin incelemesinin ardından çekiciyle kaldırıldı.
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