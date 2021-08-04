Van'da yaşanan sel felaketi, etkisini sürdürüyor

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 04:00

Dört gün içinde iki kez sel felaketi yaşanan ilde, birçok ev ve işyeri sular altında kaldı. Van-Hakkari karayolu ulaşıma kapanırken selde can kaybı yaşanmadı. Sel felaketiyle mücadele eden Vanlı yurttaşlar, yardım çağrısı yaparak “Burası afet bölgesi ilan edilsin. Selden etkilenen bölgelerde acil eylem planı oluşturulması şart” dedi.

Cumhuriyet’e konuşan CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, “Van’ın Başkale, Muradiye, Çaldıran, Özalp, İpekyolu, Gürpınar ve merkez ilçeleri ciddi olarak zarar gördü. Çok sayıda ev, işyeri yıkıldı. Ayakta kalan evler kullanılmaz hale geldi. Hayvanlar telef oldu, tarım alanları kullanılmaz halde. Vanlılar devletten yardım eli bekliyor. Burası afet bölgesi ilan edilsin. Köylülerin bankalara olan borçları ertelensin. Evleri yıkılanlara ev yapılsın ve hayvan zararları giderilsin. Somut bir çalışma bekliyoruz. Köylüler kışın ne yiyecek? Destek şart. Burada yerinde çalışmalar yapılmalı ve insanlara hayatları teslim edilmeli. Ciddi bir mağduriyet var” diye konuştu.

Van’ın Başkale ilçesinin CHP’li İlçe Başkanı Aykut Parlak ise ilçede 8 evin yıkıldığını, 12 evin ağır hasar aldığını kaydederek “Yağış, dağ yamaçlarına vurduğu için direkt sel yaşandı. Sadece yiyecek yardımına ulaşabiliyoruz. Konteynırlara ve giyeceğe ihtiyacımız var. İnsanların kalacak yeri yok. Burada bakan yardımcıları incelemeler yapıyor ama bize açıklama yapılmıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gerekli adımları atmasını bekliyoruz” dedi. Sel etkisiyle zarar gören evlerin yerine acil kalıcı konutlar yapılması yönünde çağrı yapan Parlak, “Buradaki insanlar afetlerin ardından yapılacak konutlarla borçlanmaktan korkuyorlar. Devlet eğer yardım eli uzatacaksa borçlandırmasın. Zaten maddi zorluklarla mücadele ediliyor. Kalıcı konutların bağışlanmasını istiyoruz. Ayrıca ilçemizde çok hasta var. Özellikle çocuklarımız, selin yarattığı kir ile daha fazla hasta oluyor. Bölgedeki çocukların en yakın hastanelere kaldırılması için yardım istiyoruz” diye konuştu.

KANAL SEBEP OLDU İDDİASI

Eski CHP Başkale İlçe Başkanı Namet Parlak ise 2014 yılında Başkale ilçesinin Esenyamaç köyüne yapılan bir kanalın sel felaketine etkisini artırdığını ileri sürerek “2014’te kanal yapılmadan karşı çıkmıştım. O dönem daracık yapılan kanalın etkisi bu sel felaketinde kötü oldu. Kanal suyla doldu ve kanalın üstündeki taş duvar, suyun yönünü değiştirdi. Tüm suyu köye akıttı. Kanal her yeri yıktı geçirdi. Bu kanal, sözde sel olmasın diye yapılmıştı ve zarar vermeyecekti ama verdi. Başkale, engebeli bir bölge. Burada yapılacak her proje 2 kere düşünülmeli” dedi.