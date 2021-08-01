Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den Van'daki sel felaketi açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Van'daki sel felaketinde hayvanlarını kaybeden vatandaşların zararlarının tamamının karşılanacağını bildirdi.

ANKA
01 Ağustos 2021 Pazar, 19:11
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den Van'daki sel felaketi açıklaması
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Van'daki sel felaketinde hayvanlarını kaybeden vatandaşların zararlarının tamamının karşılanacağını bildirdi.

Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından, "Van'da sel felaketi yaşayan yetiştiricilerimizin yanındayız" mesajı verdi. Pakdemirli, "Hayvan varlıkları zarar gören vatandaşlarımızın zararlarının tamamını karşılayacağız. Bu vesileyle sel felaketini yaşayan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.


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