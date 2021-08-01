Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den Van'daki sel felaketi açıklaması
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Van'daki sel felaketinde hayvanlarını kaybeden vatandaşların zararlarının tamamının karşılanacağını bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Van'daki sel felaketinde hayvanlarını kaybeden vatandaşların zararlarının tamamının karşılanacağını bildirdi.
Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından, "Van'da sel felaketi yaşayan yetiştiricilerimizin yanındayız" mesajı verdi. Pakdemirli, "Hayvan varlıkları zarar gören vatandaşlarımızın zararlarının tamamını karşılayacağız. Bu vesileyle sel felaketini yaşayan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.
Van’da sel felaketi yaşayan yetiştiricilerimizin yanındayız. Hayvan varlıkları zarar gören vatandaşlarımızın zararlarının tamamını karşılayacağız.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 1, 2021
Bu vesileyle sel felaketini yaşayan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
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