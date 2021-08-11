Şehir hastanelerinin bir yıllık kirası ile 10 yeni Erzurum Şehir Hastanesi yapılabiliyor

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 04:00

Ankara Tabip Odası, Ankara Dişhekimleri Odası, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası ve SES Ankara Şubesi, kamu özel ortaklığı ile yapılan şehir hastaneleriyle sadece kamu imkânlarıyla yapılan Erzurum Şehir Hastanesi’ni kıyaslayan çalışma hazırladı. Buna göre 13 şehir hastanesinin 2021 kira bedeli ile 10 Erzurum Şehir Hastanesi yapılabiliyor. Sağlık alanında kamu özel ortaklığıyla yapılan 18 projenin maliyeti ise 96 Erzurum Şehir Hastanesi’ne denk geliyor.

Erzurum Şehir Hastane-si’nin açılışını geçen haftalarda yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu şehir hastanesinin diğerlerinden farklı olarak sadece kamu imkânlarıyla yapıldığını vurgulamış, “Diğerlerinden farklı olarak tamamen Sağlık Bakanlığımız tarafından yapılıp işletilmektedir. Yatırım bedeli, 979 milyon TL’dir” ifadelerini kullanmıştı.

SES Ankara Şubesi Eşbaşkanı Kubilay Yalçınkaya, “İktidarın kamu özel ortaklığıyla ilgili iddialarından biri, yatırımların gerçekleşmesinin daha hızlı olacağıydı. Ancak yapımına 2013 yılında başlanan Etlik Şehir Hastanesi ve yapımına 2011 yılında başlanan Kocaeli Şehir Hastanesi’nin inşaatları sürüyor. Erzurum Şehir Hastanesi’nin yapımına ise 2013’te başlanmıştı. Yani bu iddia da hayata geçmedi” dedi.

Şehir hastanelerinin devasa boyutlarının da eleştiri konusu olduğunu anımsatan Yalçınkaya, “Erzurum Şehir Hastanesi, yatak başına düşen metrekare açısından en düşük olan hastane. Diğer tüm şehir hastanelerinin yatak başına düşen metrekaresi daha fazla. Bu da şunu ortaya koyuyor: Diğer şehir hastanelerinin yatırım maliyetini artırmak ve kamuya daha fazla kira bedeli çıkarmak için devasa büyüklükte hastaneler yapıldı. Ama kamu kaynaklarıyla yapılan hastanede, yatak başına düşen metrekare daha düşük tutularak kamu kaynağı korunmuş oldu” diye konuştu.