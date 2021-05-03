Vanessa Bryant, kazada yaşamını yitiren kızı Gianna'nın 15. doğum gününü kutladı: "Seni her gün özlüyorum"

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 17:11

Vanessa Bryant hayatını kaybeden kızı Gianna'nın 15. doğum gününü duygusal bir anmayla onurlandırdı. Bryant, cumartesi kızının doğum günü olması gereken tarihi, Gigi ve Mambacita lakaplarıyla da bilinen Gianna'nın küçüklüğünden birlikte çekildikleri bir fotoğrafı paylaşarak kutladı.

4 çocuk annesi şunları yazdı:

"Sevgili Gianna, 15. doğum günün kutlu olsun! Seni seviyorum! Seni her gün özlüyorum! Keşke burada bizimle birlikte olsaydın. Seni ne kadar özlediğimi anlatmaya kelimeler yetmez. Seni seviyorum Mamacita!"

Instagram hikayesinde de aynı fotoğrafı paylaşan Bryant şunları ekledi:

“Annecik, babacık, Nani, BB ve Koko seni seviyor ve seni çok özlüyor!"

Cuma günü kızının onuruna tüm geliri Mamba ve Mambacita Spor Vakfı'na gidecek Mambacita giyim koleksiyonu çıkaracağını ayrı bir paylaşımda açıklayan Bryant, Gigi'yi yeni bir markayla ölümsüzleştirme kararını dile getirdi.

Kendisi ve Kobe Bryant’ın kızları 18 yaşındaki Natalia, 4 yaşındaki Bianka ve bir yaşındaki Capri'yle beraber hep birlikte yeni moda serisinden kıyafetler giydikleri bir fotoğraf paylaşan Bryant şöyle yazdı:

“Bugün benim bebeğimin doğum günü.

Gianna'nın doğum gününü onu seven bir sürü kişiyle birlikte en iyi nasıl kutlayacağımı düşündüğümde, bunun onun renkli ve eğlenceli kişiliğiyle bu dünyada bir fark yaratmaya yardım edecek amaç ve tutku hissinin bir karışımı olması gerektiğini biliyordum.”

Ardından Bryant sözlerini kızının kişiliğiyle ilgili ayrıntılar paylaşarak sürdürdü. Ocak 2020'de babası ve diğer 7 kişiyle birlikte helikopter kazasında ölen Gianna'nın "nazik, enerjik, lider" olduğunu "ve çok fazla MAMBACITA tarzı taşıdığını" açıkladı.

Bryant'a göre kızının bu koleksiyonla ilgili en çok seveceği şey, sporda zorluk yaşayan gençlere yardım etmeyi hedefleyen Mamba ve Mambacita Spor Vakfı'na fayda sağlaması olurdu.

Bryant şöyle devam etti:

"Gigi özellikle toplumun sporcu kadınlara bakış açısını değiştirmeye istekliydi ve bu kapsül koleksiyonun onun değerlerini temsil etmesi çok uygun."

Bryant, gönderide koleksiyonun oluşturulmasını mümkün kılan herkese şükranlarını sundu ve ardından "dünyanın bizim tatlı kızımızı anma biçiminden" duyduğu minnettarlığı da paylaştı.

Bryant şunları söyledi:

"Lütfen şunu bilin ki, ailemiz dünyanın bizim tatlı kızımızı anma biçimine derinden minnettarlık duyuyor ve vakfımızın çalışmaları aracılığıyla bunun bir benzerini geleceğin küçük MAMBACITA'ları ve kadın Mamba'larına yaparak karşılık vermesini iple çekiyoruz."