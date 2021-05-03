Vanessa Bryant, kazada yaşamını yitiren kızı Gianna'nın 15. doğum gününü kutladı: "Seni her gün özlüyorum"
Amerikalı efsanevi basketbolcu Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, kazada ünlü yıldızla birlikte hayatını kaybeden kızı Gianna'nın 15. doğum gününü, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kutladı.
Vanessa Bryant hayatını kaybeden
kızı Gianna'nın 15. doğum gününü duygusal bir anmayla onurlandırdı. Bryant,
cumartesi kızının doğum günü olması gereken tarihi, Gigi ve Mambacita
lakaplarıyla da bilinen Gianna'nın küçüklüğünden birlikte çekildikleri bir
fotoğrafı paylaşarak kutladı.
4 çocuk annesi şunları yazdı:
"Sevgili Gianna, 15. doğum günün
kutlu olsun! Seni seviyorum! Seni her gün özlüyorum! Keşke burada bizimle
birlikte olsaydın. Seni ne kadar özlediğimi anlatmaya kelimeler yetmez. Seni
seviyorum Mamacita!"
Instagram hikayesinde de aynı
fotoğrafı paylaşan Bryant şunları ekledi:
“Annecik, babacık, Nani, BB ve
Koko seni seviyor ve seni çok özlüyor!"
Cuma günü kızının onuruna tüm
geliri Mamba ve Mambacita Spor Vakfı'na gidecek Mambacita giyim koleksiyonu
çıkaracağını ayrı bir paylaşımda açıklayan Bryant, Gigi'yi yeni bir markayla
ölümsüzleştirme kararını dile getirdi.
Kendisi ve Kobe Bryant’ın kızları
18 yaşındaki Natalia, 4 yaşındaki Bianka ve bir yaşındaki Capri'yle beraber hep
birlikte yeni moda serisinden kıyafetler giydikleri bir fotoğraf paylaşan
Bryant şöyle yazdı:
“Bugün benim bebeğimin doğum
günü.
Gianna'nın doğum gününü onu seven
bir sürü kişiyle birlikte en iyi nasıl kutlayacağımı düşündüğümde, bunun onun
renkli ve eğlenceli kişiliğiyle bu dünyada bir fark yaratmaya yardım edecek
amaç ve tutku hissinin bir karışımı olması gerektiğini biliyordum.”
Ardından Bryant sözlerini kızının
kişiliğiyle ilgili ayrıntılar paylaşarak sürdürdü. Ocak 2020'de babası ve diğer
7 kişiyle birlikte helikopter kazasında ölen Gianna'nın "nazik, enerjik,
lider" olduğunu "ve çok fazla MAMBACITA tarzı taşıdığını"
açıkladı.
Bryant'a göre kızının bu
koleksiyonla ilgili en çok seveceği şey, sporda zorluk yaşayan gençlere yardım
etmeyi hedefleyen Mamba ve Mambacita Spor Vakfı'na fayda sağlaması olurdu.
Bryant şöyle devam etti:
"Gigi özellikle toplumun sporcu
kadınlara bakış açısını değiştirmeye istekliydi ve bu kapsül koleksiyonun onun
değerlerini temsil etmesi çok uygun."
Bryant, gönderide koleksiyonun
oluşturulmasını mümkün kılan herkese şükranlarını sundu ve ardından
"dünyanın bizim tatlı kızımızı anma biçiminden" duyduğu minnettarlığı
da paylaştı.
Bryant şunları söyledi:
"Lütfen şunu bilin ki, ailemiz dünyanın bizim tatlı kızımızı anma biçimine derinden minnettarlık duyuyor ve vakfımızın çalışmaları aracılığıyla bunun bir benzerini geleceğin küçük MAMBACITA'ları ve kadın Mamba'larına yaparak karşılık vermesini iple çekiyoruz."
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