Kobe Bryant'ın takım arkadaşı Pau Gasol bebeğine Gianna Bryant ismini koydu

Kobe Bryant ile Los Angeles Lakers takımında birlikte forma giyen Pau Gasol, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yeni doğan bebeklerine Kobe Bryant ile birlikte hayata veda eden Gianna Bryant'ın ismini verdiğini açıkladı.

Our little one has finally arrived!! The delivery went really well and we couldn’t be happier!! Elisabet Gianna Gasol ??, a very meaningful name for our super beautiful daughter!! ?????????? #girldad pic.twitter.com/rmXWk0BTFz