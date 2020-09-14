Kobe Bryant'ın takım arkadaşı Pau Gasol bebeğine Gianna Bryant ismini koydu

Helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA yıldızı Kobe Bryant'ın takım arkadaşı Pau Gasol'dan yeni doğan bebeklerine Gianna Bryant adını koyduklarını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
14 Eylül 2020 Pazartesi, 10:40
Kobe Bryant'ın takım arkadaşı Pau Gasol bebeğine Gianna Bryant ismini koydu
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Kobe Bryant ile Los Angeles Lakers takımında birlikte forma giyen Pau Gasol, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yeni doğan bebeklerine Kobe Bryant ile birlikte hayata veda eden Gianna Bryant'ın ismini verdiğini açıkladı.

Temmuz ayında 40. yaşını kutlayan Pau Gasol, doğum gününü Kobe Bryant’ın kızlarıyla birlikte geçirmişti.

Gasol, paylaştığı fotoğraflarda bebeğinin yüzünü göstermezken birinde eşi Catherine McDonnell ile bebeklerinin elini tuttukları kareyi de yayınladı.


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