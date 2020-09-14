Kobe Bryant'ın takım arkadaşı Pau Gasol bebeğine Gianna Bryant ismini koydu
Helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA yıldızı Kobe Bryant'ın takım arkadaşı Pau Gasol'dan yeni doğan bebeklerine Gianna Bryant adını koyduklarını açıkladı.
Kobe Bryant ile Los Angeles Lakers takımında birlikte forma giyen Pau Gasol, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yeni doğan bebeklerine Kobe Bryant ile birlikte hayata veda eden Gianna Bryant'ın ismini verdiğini açıkladı.
Our little one has finally arrived!! The delivery went really well and we couldn’t be happier!! Elisabet Gianna Gasol ??, a very meaningful name for our super beautiful daughter!! ?????????? #girldad pic.twitter.com/rmXWk0BTFz— Pau Gasol (@paugasol) September 13, 2020
Temmuz ayında 40. yaşını kutlayan Pau Gasol, doğum gününü Kobe Bryant’ın kızlarıyla birlikte geçirmişti.
Gasol, paylaştığı fotoğraflarda bebeğinin yüzünü göstermezken birinde eşi Catherine McDonnell ile bebeklerinin elini tuttukları kareyi de yayınladı.
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