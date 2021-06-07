Vekâletle kurban kesimi ne kadar? Kızılay 2021 fiyatlarını belirledi
Kızılay, 2021 yılı için vekâlet bedelini ise yurt içi bin 50 lira olarak belirledi. Yurt dışından vekâlet vermek isteyenler ise 125 dolar veya 105 euro bedel karşılığında bir hisselik vekâletini Kızılaya verebilecek.
2021 yılı için vekâletle kurban kesimi fiyatlarına ilişkin açıklama yapan Kızılay, Türkiye dahil 21 ülkede toplam 150 bini aşkın hisselik kurban kesmeyi hedeflediğini duyurdu.
Açıklamada, "Kızılay, 2021 yılı için vekâlet bedelini ise yurt içi bin 50 lira olarak belirledi. Yurt dışından vekâlet vermek isteyenler ise 125 dolar veya 105 euro bedel karşılığında bir hisselik vekâletini Kızılaya verebilecek" denildi.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Kızılay'ın Kurbanda Kızılay Modeli sayesinde vekâlet veren vatandaşlar için veterinerler tarafından seçilen kurbanlıklar, din görevlileri, veterinerler ve noterlerin bulunduğu ortamda dini kurallara uygun bir şekilde son derece hijyenik ortamlarda kesilecek. Kesilen kurbanlar yurt içinde Et ve Süt Kurumu kombinalarında kavurma veya kıyma konservesi haline getirilecek ve yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Yurt dışında ise kurbanlar anlık olarak pay edilerek dağıtılacak. Tüm bu süreçler kameralar tarafından kaydedilecek ve vekâlet sahiplerine bilgi verilecek.
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