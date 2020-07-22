Venedik’in onur ödülleri iki kadın sanatçıya

22 Temmuz 2020 Çarşamba, 02:00

Koronavirüs salgını sonrası perdelerini açacak olan ilk büyük sinema festivali 77. Venedik Film Festivali’nin “Yaşam Boyu Altın Aslan” ödülleri İngiliz oyuncu Tilda Swinton ve Hong Konglu yönetmen Ann Hui’ye verildi.

Tilda Swinton, ödülü kabul ederek, “Bu festivalin 30 yıldır benim kalbimde çok özel bir yeri var, bu yüzden aldığım bu ödül çok kıymetli. Hele de bu yıl, yaşanan her şeye rağmen, hayatın tüm zorlamasına rağmen sinemanın ölümsüzlüğünü kutlayabilmiş olmak bana ayrıca büyük bir mutluluk veriyor” açıklamasını yaptı. Ann Hui ise “Böyle bir ödül almaktan dolayı çok mutluyum, onur duydum” diye konuştu.

Festivalin film seçkisi önümüzdeki günlerde açıklanacak. Bu sene Venedik’te daha az film gösterilecek. Önceki yıllarda Lido Adası’nda yapılan “Sanal Gerçeklik” bölümü ise sadece internet üzerinden yapılacak.

Tilda Swinton, “Avukat” filmiyle 2008 yılında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar’ı kazanmıştı. İngiliz oyuncunun ayrıca aynı dalda BAFTA ödülü de bulunuyor. Ayrıca 2 kez Altın Küre’ye aday gösterildi. Swinton “Suspiria”, “Kevin Hakkında Konuşmalıyız”, “Snowpiercer”, “Orlando” gibi birçok filmde rol aldı.

Ann Hui ise aynı zamanda yapımcı, senarist ve oyuncu. Hong Kong yeni dalgasının en çok beğenilen yapımcılarından biri. Hong Kong’daki sosyal konularla ilgili filmleriyle tanınıyor.