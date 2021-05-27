Villareal Avrupa Ligi'ni kazandı, Beşiktaş ve Galatasaray üzüldü

27 Mayıs 2021 Perşembe, 00:35

UEFA Avrupa Ligi’nde Villareal, Manchester United'ı penaltı atışları sonunda mağlup etti. Karşılaşmada United’ın golünü Edinson Cavani kaydederken Villareal'in golü Gerard Moreno'dan geldi.

BEŞİKTAŞ'IN DURUMU NETLEŞMEDİ

Villareal'in kupayı kazanmasıyla birlikte Beşiktaş'ın kura çekimine hangi torbadan kalacağı netlik kazanmadı. Eleme maçlarına göre siyah-beyazlı takımın hangi torbada yer alacağı netlik kazanacak.

GALATASARAY BİR ELEME FAZLA OYNAYACAK

Avrupa Ligi’nde şampiyonluğa Villareal'in ulaşmasının ardından Galatasaray’ın da bir eleme fazla oynaması kesinleşti. Gruplara kalmak için ilk eleme maçını 20-21 Temmuz'da oynayacak Galatasaray, sezonu erken açmış olacak. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasında Celtic, PSV ve Slavia Prag yer alıyor. Sarı-kırmızılı takımın gruplara kalabilmesi için üç elemeyi geçmesi gerekiyor.