Zinedine Zidane, Real Madrid'den ayrılma kararı aldı
Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Real Madrid'deki görevinden ayrılma kararı aldı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre Fransız teknik adam Zinedine Zidane, Real Madrid'den ayrılık kararı aldı.
La Liga'da şampiyonluğu son haftada Atletico Madrid kaptıran ve Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'ye elenen Real Madrid'de Zidane'ın ayrılığı uzun süredir gündemde yer alıyordu.
Real Madrid'in başına ikinci kez geçen Zidane, ikinci döneminde İspanya Süper Kupası'nı ve La Liga'yı kazanmıştı.
Fransız teknik adamın sözleşmesi gelecek yıl sona eriyordu.
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