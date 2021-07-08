Vitor Pereira Shanghai'den öğrencisini getiriyor

Fenerbahçe'nin yeni hocası Vitor Pereira, transferde hedeflerini belirledi.

cumhuriyet.com.tr
08 Temmuz 2021 Perşembe, 09:22
Vitor Pereira Shanghai'den öğrencisini getiriyor
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Yıllar sonra tekrar Fenerbahçe'nin başına geçen Pereira, Ali Koç yönetimine transfer raporunu iletti. 

Golcü transferinin ısrarla altını çizen Pereira'nın eski takımı Shanghai'den Ricardo Lopes'i istediği iddia edildi.

Corriere di Bologna'nın haberine göre Fenerbahçe 29 yaşındaki golcüyü transfer etmek için çalışmalara başladı.

Brezilyalı golcü bu sezon Çin'de çıktığı 5 maçta 4 gol atıp 1 asist üretti. 


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