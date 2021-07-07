Çaykur Rizespor, Alper Potuk’la anlaştı

Süper Lig’de Çaykur Rizespor, Ankaragücü’nden ayrılan Alper Potuk’u kadrosuna kattı.

cumhuriyet.com.tr
07 Temmuz 2021 Çarşamba, 18:50
Çaykur Rizespor, Alper Potuk’la anlaştı
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Çaykur Rizespor’un internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Alper Potuk ile iki yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de Ankaragücü formasıyla 24 maça çıkan Alper Potuk, 2 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Çaykur Rizespor'umuz, Alper Potuk ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Alper Potuk'a kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."


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