Çaykur Rizespor, Alper Potuk’la anlaştı

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 18:50

Çaykur Rizespor’un internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Alper Potuk ile iki yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de Ankaragücü formasıyla 24 maça çıkan Alper Potuk, 2 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Çaykur Rizespor'umuz, Alper Potuk ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Alper Potuk'a kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."