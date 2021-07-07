Çaykur Rizespor, Alper Potuk’la anlaştı
Süper Lig’de Çaykur Rizespor, Ankaragücü’nden ayrılan Alper Potuk’u kadrosuna kattı.
Çaykur Rizespor’un internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Alper Potuk ile iki yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de Ankaragücü formasıyla 24 maça çıkan Alper Potuk, 2 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Çaykur Rizespor'umuz, Alper Potuk ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Alper Potuk'a kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."
Çaykur Rizespor'umuz, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Alper Potuk ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır.— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) July 7, 2021
Alper Potuk'a kulübümüze "Hoş geldin" diyor, kendisine başarılar diliyoruz.
Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
?? https://t.co/5UiIILrOCW pic.twitter.com/K77pqzLPWV
Video Haberler
- Vicdansızlık! Yavru köpeği ezen sürücü yoluna devam etti
- Kooperatif genel kurulunda yumruklu kavga
- Cami inşaatında can pazarı! Yaralılar var
- Pazarcılardan muhabire saldırı
- Sokak köpeğini besleyen hayvansevere sopalı tehdit
- Sabah saatlerinde skandal olay! Kameraya yakalandılar
- Ehliyetsiz sürücü yayaya çarpıp iş yerine daldı
- Çakarlı kamyona ceza yağdı
- FSM Köprüsü girişindeki zincirleme kaza kamerada
- 'Bebek gömüldü' paniği! Gerçek sonradan ortaya çıktı
En Çok Okunan Haberler
- Sorun devam ediyor: Akbank'tan art arda açıklamalar
- Erişim sağlanamıyordu: Akbank'tan, KAP'a açıklama
- Süleyman Soylu hangi bakanlığı istedi?
- Akbank'tan yeni açıklama
- İsveçli hakemden Cüneyt Çakır yorumu
- Ve nihayet Soylu yargıyı harekete geçirdi!
- Bahçeli'nin sözlerine AKP'den ilk yorum
- CHP'li Kuşoğlu duyurdu
- İki seçmenden biri ‘istifa’ diyor
- 'Neden teslim olduğunu' böyle açıkladı