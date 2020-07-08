Volkanik ada 7 yılda 12 kat büyüdü
Nishinoshima isimli volkanik ada patlamalardan etrafa saçılan parçalar sayesinde yüz ölçümünü büyüttü. NASA bölgedeki patlamaları uzaydan görüntüledi.
Japonya'nın başkenti Tokyo'nun 965 kilometre güneyinde bulunan ve faal hale gelen volkanik adanın yüz ölçümü volkanik patlamalar nedeniyle büyüyor.
İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, ada Haziran ayına kıyasla 152 metre daha büyük bir hale geldi.
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yaşanan volkanik patlamaların boyutunu gözler önüne sermek için bölgeyi yörüngedeki uyduları ile görüntüledi.
Uzmanlar adanın büyüklüğünün 2013'ten bugüne 12 kat arttığı belirtiliyor.
Kaynak: NTV
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