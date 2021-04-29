Vural Ak: "Formula 1'in kamuya maliyeti yok"

29 Nisan 2021 Perşembe, 16:56

İstanbul Park'ın sahibi olan Intercity'nin yönetim kurulu başkanı Vural Ak, Türkiye'nin Kanada'nın yerine Formula 1 takvimine eklenmesinin ardından TRT Spor'a konuştu. Ak, şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 3-4 sene önce, Formula 1'in yabancı ortakları değiştikten sonra çok sıkı takipteydik. Sayın Cumhurbaşkanımız bize bu görevi bildirdikten sonra yarışı organize etmek için Intercity olarak ilk günden beri çalışıyoruz. Geçen seneki yarış da bu yoğun çalışmalarımız neticesinde gerçekleşti. 2020 Kasım ayındaki İstanbul yarışı sezonun en başarılı yarışı seçildi. Bütün otoriteler bize teşekkür etti. Bizim için çok önemli bir gurur abidesi oldu."

Geçen sezonki yarışı dünya çapında iki milyara yakın insanın seyrettiğini belirten Vural Ak, "İstanbul'un, Türkiye'nin çok güzel bir tanıtımından aldığımız ciddi bir fayda gerçekleşti. Bunun neticesinde bizim bu sene de yarışı yapmamız söz konusu olunca, yarıştan hemen sonra kasım ayında yaptığımız basın toplantısında belirttiğimiz gibi haziran-temmuz aylarında imkan olursa yapmaya hazır olduğumuzu söylemiştik. Bugün o gerçekleşti. 6 aydır durmadan irtibat halindeyiz F1 otoritesiyle. 11-13 Haziran'da İstanbul'da Formula 1'in 2021 yarışlarından önemli bir ayağını gerçekleştireceğiz. Bundan dolayı çok mutluyuz. Çünkü bu Türkiye'nin organizasyon yapma yeteneğini de gösterdi. Intercity olarak da bizim böyle bir işe imza atmamız ayrıca gurur sağladı. Yaklaşık 40 gün kaldı. Önümüze bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

"YARIŞIN KAMUYA MALİYETİ YOK"

Ak, Türkiye'nin ne zaman takvimde kalıcı olacağı sorusunu şu şekilde yanıtladı:

"10 yıllık bir kontrat yapmamız mümkün. Muhtemelen bu sene de bu yarışı yine başarıyla gerçekleştirirsek, özel sektör ve kamunun el birliğiyle devlete yük olmadan bu yarışa 10 yıllık bir imzayla ulaşmamız mümkün olabilecek görünüyor. Çünkü hem geçen seneki hem bu yılki yarışı biz Intercity olarak gerçekleştiriyoruz. Kamuya, devlete herhangi bir maliyeti olmadan. Normalde bu kadar uzun bir kontratın ortaklaşa paylaşılması gerekiyor. Ama biz bunu bir hizmet ve gönül aşkıyla yapıyoruz. Çok da iyi altından kalktık. Sayın Cumhurbaşkanımızın yönlendirmesiyle de geldiğimiz nokta ülkemiz adına çok iyi oldu."

HEDEF, SEYİRCİLİ YARIŞ

Vural Ak, 11-13 Haziran tarihlerindeki Türkiye Grand Prix'inin bilet satışına Mayıs ayının sonuna doğru başlamak istediklerini vurguladı:

"Haziranın ortasında bu yarışın gerçekleşmesi özellikle turizm sektörünün başlangıcı olduğu için, Türkiye'ye seyahat etmeyi düşünen bütün yabancılar için önemli bir mesaj içerecek. Çünkü 4 bine yakın yarış ekibi geliyor. 450'ye yakın büyük tır gelecek. 7-8'e yakın jumbo jet kargo uçağıyla önemli malzemeler gelecek. Herhalde 40-45 tane de özel jet gelecek pilotları ve diğer misafirleri getirmek için. Bu kadar büyük bir lojistiği İstanbul'un kaldırması, turistik açıdan da önemli bir mesaj. 20 günlük pandemi kapanması neticesinde inşallah hastalıktan hızla uzaklaşırız. Aşılamanın da biraz hızlanmasıyla tabi bu hükümetimizin vereceği karara bağlı, mayısın sonuna doğru bilet satışına başlamayı umut ediyoruz. Böyle olunca seyircili bir yarış yapmamız estetik olarak da güzel olacaktır. Seyircilerin de tahmin ediyorum %20-25'i yabancı olacaktır. Bu önemli bir turizm hareketi olacaktır. Bu da turizm camiamıza çok önemli destek olacaktır."