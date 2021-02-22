Wall Street'in ikonik heykelinin yaratıcısı Arturo Di Modica hayatını kaybetti
New York'taki borsa binası önünde bulunan devasa bronz boğa heykelinin yaratıcısı Arturo Di Modica 80 yaşında hayatını kaybetti.
Sanatçı Arturo Di Modica'nın memleketi Sicilya'da evinde öldüğü açıklandı. 80 yaşındaki sanatçının bir süredir sağlık problemleri olduğu bildirildi.
Ünlü heykeltıraş New York'a ilk kez 1973 yılında gitti. Burada kendine bir stüdyo açtı. Di Modica, New York borsasının 1987'deki çöküşünün ardından, 16 Aralık 1989'da bronz boğa heykelini izinsiz olarak borsa binasının önüne yerleştirdi.
Di Modica'nın heykeli "Charging Bull", Wall Street'in ikonik sembolü haline geldi. Di Modica'nın 3 buçuk ton ağırlığındaki heykeli yaratmak için 350 bin dolar harcadığı biliniyor.
Arturo Di Modica, the sculptor best known for “Charging Bull” in Lower Manhattan, has died at 80. https://t.co/OA6XbwhhJv— New York Times Arts (@nytimesarts) February 22, 2021
Kaynak: NTV
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