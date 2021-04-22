Washington'da NBA taraftarları aylar sonra takımına kavuştu

22 Nisan 2021 Perşembe, 11:39

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) aşılama ülke genelinde 16 yaş üstü herkese ulaşmaya başlayınca, normalleşme adımları da atıldı. Ülke genelinde iki doz aşıyı olanların sayısı 100 milyona yaklaşırken, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) başkent takımı Washington Wizards, ilk kez kısıtlı sayıda seyirci kabul etmeye başladı.

Washington Wizards'a ev sahipliği yapan Capital One Arena, yüzde 10 kapasiteyle seyircisiyle buluştu. 2 binin üzerindeki NBA taraftarı, maçı salonda takip etti.

MASKE KONUŞUNDA UYARI YAPILDI

Washington Wizards - Golden State Warriors maçında sosyal mesafe kurallarına göre oturan taraftarlar maç boyunca maske taktı. Görevlilerin de zaman zaman maske konusunda seyircileri uyardığı salonda, ara ara anonslar da yapıldı.

Başkent Washington'da açık spor merkezlerinde yüzde 25 kapasite kullanımına izin verilirken, kapalı spor merkezlerinde kapasite kullanım oranı yüzde 10 olarak belirlendi. Capital One Arena'da bulunan mağazalar, restoranlar ve büfeler sadece kredi kartı ödemelerini kabul ederken, karşılaşmaların biletleri de dijital olarak seyircilere gönderiliyor.

2 BİNİN ÜZERİNDE TARAFTAR MAÇI CANLI İZLEDİ

2 bin 100 taraftarın izleyebildiği karşılaşmanın bilet fiyatları da normal zamana göre 3 ile 5 kat daha pahalıya satıldı.

Washington Wizards aylar sonra gerçekleştirdiği ilk seyircili maçında Golden State Warriors'u 118'e 114 mağlup ederek taraftarlarına armağan etti.