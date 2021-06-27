EURO 2020 | Wesley Sneijder'den Hollanda Milli Takımı'na eleştiri
Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Hollanda Çekya'ya 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Maçın ardından Hollandalı eski futbolcu Wesley Sneijder takımla ilgili düşüncelerini dile getirdi.
Hollanda, Euro 2020'de Çekya'ya 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.
Maçın ardından eski Galatasaraylı Wesley Sneijder, teknik direktör Frank De Boer'in tercihlerini eleştirdi ve yıldız futbolcuların bireysel anlamda iyi performans sergilemediğini söyledi.
"MALEN'İ ASLA ÇIKARMAZDIM"
"Malen'i ben asla çıkarmazdım. Frank de Boer her şeyin ters gittiği o 1 dakika dışında maçı domine ettiğimizi söyledi. Hayır etmedik! Maçta sıfır isabetli şutumuz var. Hakim olmak demek gol şansı yaratmak demektir.
"WIJNALDUM'U MAÇTA GÖRMEDİM"
Wesley, Hollanda takım kaptanı Wijnaldum için, "Georginio Wijnaldum'u bugün maçta görmedim, bir kez bile. Wijnaldum bugün iyi performans sergilemedi. O bizim kaptanımız...." yorumunu yaptı.
Çekya, Hollanda karşısında 2-0 galip elerek Euro 2020'de çeyrek finalde Danimarka'nın rakibi oldu.
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