WhatsApp’a yeni özellik geliyor: Ses dalgaları

26 Ağustos 2021 Perşembe, 14:00

Bu yılın başında yayınladığı gizlilik sözleşmesi sonrası büyük tepkilerle karşılaşan WhatsApp yeni özelliklerini test etmeye devam ediyor.

WhatsApp, Android ve iOS için aynı sürüm numaralarına sahip değil. İki platform arasındaki özellikler pek farklı olmasa da beta sürecinde farklı versiyon numaralarının olduğu görülüyor. Yine de iki platformda yayımlanan yeni sürümler tek bir özelliği getiriyor: ses dalgaları.

ShiftDelete'in aktardığına göre, karşınızdaki kişiye sesli mesaj gönderirken artık mesajın dalga boylarını da gönderebileceksiniz.

WhatsApp’taki sesli mesajlara ses dalgaları; Android için 2.21.18.3 sürümüyle ve iOS için 2.21.170.15 sürümüyle eklendi. İki platform arasındaki sürüm numaraları farklı olsa da eklenen özellik aynı.

NASIL KULLANILIR?

Öncelikle bir WhatsApp beta kullanıcısı olmalısınız. Ses dalgaları özelliği henüz WhatsApp’ın vanilla sürümüne ulaşmadı. WhatsApp Beta’ya kayıt olabilmek için Google Play Store ya da App Store üzerinden WhatsApp’ın uygulama sayfasına gitmelisiniz. Eğer beta programı için boş yer varsa uygulamanın sayfasında katılmanız için yönlendirme göreceksiniz.

Beta programına kayıt olmanızın ardından uygulama güncellenir. Güncellenen WhatsApp uygulamasındaki ses kayıtlarında ses dalgalarının olduğunu göreceksiniz.