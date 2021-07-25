WhatsApp uzun zamandır beklenen özellik için harekete geçti

25 Temmuz 2021 Pazar, 11:00

Shift Delete'te yer alan habere göre, günümüzde mesajlaşma denildiğinde ilk akla gelen uygulama olan ve on milyonlarca kullanıcısı bulunan WhatsApp her geçen gün yeni bir özellik ile karşımıza çıkıyor.

Geçtiğimiz yıllarda kullanıma sunulan Web özelliği bilgisayardan mesajlaşma imkanı sunarak uygulamayı çok daha işlevsel hale getirirken, heyecanla beklenen ve talep edilen iki yenilik var: telefondan bağımsız çalışma ve birden fazla cihaz desteği.

Hali hazırda telefonu kapattığınızda veya internet kesildiğinde WhatsApp’tan gelen mesajları görmeniz veya mesaj göndermeniz mümkün değil. Buna ek olarak bir cihazla WhatsApp Web‘e giriş yaptığınızda, başka cihaza geçmek isterseniz çıkış yapmanız gerekiyor. Artık bu sorunlar tamamen ortadan kalkıyor. WhatsApp çoklu cihaz desteğini test etmeye başladı.

WABetaInfo şu anda test aşamasında olan 2.21.150.11 sürümü ile çoklu cihaz uyumluluğunun kullanıma sunulduğunu duyurdu. WhatsApp’ın iOS Beta sürecine katılanların test edebildiği bu yenilik sayesinde WhatsApp’ı dört farklı cihazda ve bir cep telefonunda aynı anda kullanabiliyorsunuz.

Üstelik telefonunuz açık olmasa veya internete bağlı olmasa bile mesajlaşmaya devam edebiliyorsunuz. Bu yenilik ile birlikte WhatsApp’ın üç yıldır konuşulan ancak herhangi bir gelişme yaşanmayan iPad sürümünün de kısa zamanda kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Bu özellik şu anda beta sürecinde olduğu için kullanıcılara sunulması zaman alacak. Ayrıca betaya katılarak bu özelliği test etmeye başladığınızda aşağıdaki sorunları yaşayabileceğiniz konusunda bir uyarı yapıldı;

Canlı konumlar ve sabitlenmiş sohbetler düzgün çalışmayabilir. Web/Masaüstü uygulamalarından telefonlarında eski bir WhatsApp sürümü olan kişilerle sohbet edemez ve onları arayamazsınız.

Kısa süre önce bir röportajda konuşan Mark Zuckerberg ve WhatsApp CEO’su Will Cathcart, “tüm mesajları ve içeriği senkronize etmenin büyük bir teknik zorluk olduğunu dile getirmişti