WhatsApp yeni özelliğini duyurdu
WhatsApp, kullanıcılarına yeni bir özellik daha duyurdu. Buna göre artık grup konuşmaları başladıktan sonra da kullanıcılar bu görüşmeye dahil olabilecek. Grup toplantısı devam ettiği sürece kullanıcılar istedikleri zaman görüşmeye girip çıkabilecekler.
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarına bir güncellemesini daha duyurdu.
Şirketten yapılan duyuruda, "Grup aramalarını bir daha asla kaçırmayın" denildi.
WhatsApp blogundan yapılan duyuruda, ''Bir grup aramasına başladıktan sonra bile katılma özelliğini kullanıma sunuyoruz'' denildi.
WhatsApp artık, bir grup araması başlasa dahi katılma imkanı sunuyor.
Gruptaki bir kişi telefon çaldığında aramayı kaçırsa bile aramaya istediği zaman katılabilecek. Ayrıca arama devam ettiği sürece aramadan ayrılıp yeniden katılabilecek.
Ayrıca kimin aramada olduğunu ve kimin davet edildiğini görülebilecek.
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