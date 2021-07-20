WhatsApp yeni özelliğini duyurdu

20 Temmuz 2021 Salı, 09:17

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarına bir güncellemesini daha duyurdu.

Şirketten yapılan duyuruda, "Grup aramalarını bir daha asla kaçırmayın" denildi.

WhatsApp blogundan yapılan duyuruda, ''Bir grup aramasına başladıktan sonra bile katılma özelliğini kullanıma sunuyoruz'' denildi.

WhatsApp artık, bir grup araması başlasa dahi katılma imkanı sunuyor.

Gruptaki bir kişi telefon çaldığında aramayı kaçırsa bile aramaya istediği zaman katılabilecek. Ayrıca arama devam ettiği sürece aramadan ayrılıp yeniden katılabilecek.

Ayrıca kimin aramada olduğunu ve kimin davet edildiğini görülebilecek.