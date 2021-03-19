WhatsApp ve Instagram çöktü, bakanlık açıklama yaptı
Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp ve fotoğraf paylaşma uygulaması Instagram çöktü. 20:25 itibariyle yaşanmaya başlanan erişim sonucu devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından sorunla ilgili açıklama yaptı
Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp ile fotoğraf paylaşma uygulaması Instagram’a erişim sorunu yaşanıyor.
Türkiye’de saat 20:25 itibariyle yaşanmaya başlanan sorun için resmi bir açıklama yapılmadı.
Instagram’a giriş yapanlar ‘akış yenilenemedi’ hatasıyla karşılaşırken WhatsApp’ta ise ‘bağlanıyor’ ekranında uygulamanın kaldığı belirtildi.
BAKANLIKTAN İLK AÇIKLAMA
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından sorunla ilgili açıklama yaptı.
Sayan, “USOM raporuna göre WhatsApp ve İnstagram trafiklerinde yaşanan kesintiler global çapta ve yurt dışı kaynaklıdır” dedi.
Video Haberler
- Tahliye kararı verildi
- Babacan'ın konuşması sırasında dikkat çeken pankart
- Beyaz TV'nin haberi alay konusu oldu
- Başkent'te akıl olmaz olay
- AKP'li Başkan'a CHP'li isimden olay yanıt
- Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şoke etti
- Taciz iddiası! Anan bacın yok mu? deyip dövdüler
- ABD'de bir ilk! Duygu dolu anlar kameraya yansıdı
- 'Şırdancı Bedo' sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- Dikkat! Kanserden kısırlığa birçok hastalığın nedeni
En Çok Okunan Haberler
- ATV dizisindeki sahne bakanlığı ayağa kaldırdı
- Açığa alınan hekim göreve başladı
- 'Kimlere BioNTech aşısı yapılacak?'
- 22 Mart günü yer yerinden oynayacak
- Patronlar dünyasında istifa depremi
- THY uçağı acil iniş yaptı
- Erdoğan'dan gazeteciye uyarı
- Bunlar boş laf HDP kapatılamaz
- Mesut Yar özür diledi
- İstanbul için korkulan oldu!