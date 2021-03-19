WhatsApp ve Instagram çöktü, bakanlık açıklama yaptı

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp ve fotoğraf paylaşma uygulaması Instagram çöktü. 20:25 itibariyle yaşanmaya başlanan erişim sonucu devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından sorunla ilgili açıklama yaptı

cumhuriyet.com.tr
19 Mart 2021 Cuma, 20:31
WhatsApp ve Instagram çöktü, bakanlık açıklama yaptı
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Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp ile fotoğraf paylaşma uygulaması Instagram’a erişim sorunu yaşanıyor.

Türkiye’de saat 20:25 itibariyle yaşanmaya başlanan sorun için resmi bir açıklama yapılmadı.

Instagram’a giriş yapanlar ‘akış yenilenemedi’ hatasıyla karşılaşırken WhatsApp’ta ise ‘bağlanıyor’ ekranında uygulamanın kaldığı belirtildi.

BAKANLIKTAN İLK AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından sorunla ilgili açıklama yaptı.

Sayan, “USOM raporuna göre WhatsApp ve İnstagram trafiklerinde yaşanan kesintiler global çapta ve yurt dışı kaynaklıdır” dedi.


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