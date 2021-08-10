WhatsApp'ta bu mesajlara dikkat!
WhatsApp, dolandırıcıların yuvası haline gelmeye başladı. Son dönemlerde özellikle teslimat sektöründe büyük bir tehlike olduğu ortaya çıktı.
Uzmanlar, siber suçluların kimlik bilgilerini çalmak için WhatsApp üzerinden yeni tipte saldırılar düzenlediğini belirtiyor.
CHIP Online'ın aktardığına göre, Kaspersky tarafından yayınlanan bir rapor, özellikle çevrimiçi alışverişlerle ilgili olarak, teslimat firmalarından geldiği iddia edilen mesajları açarken ve bu numaralarla etkileşim kurarken dikkatli olunması gerektiğini söylüyor, zira karşınızdaki kişi bir dolandırıcı olabilir.
Kaspersky'de Kıdemli Web İçeriği Analisti Tatyana Shcherbakova, "Geçmişte olduğu gibi, saldırganların para ve kimlik bilgilerini çalmak için yeni trendlerden ve kesintilerden yararlandığını görüyoruz. Anında mesajlaşma uygulamalarının kullanımının artması da bu planın bir parçası. Pandemi sırasında posta teslimiyle ilgili çıkan sorunlar, bu konuda dolandırıcılara bir fırsat sağlıyor" dedi.
Shcherbakova konuşmasının devamında, "Spam ve kimlik avı şemaları, insan duyguları üzerinde çalıştıkları için başarılı saldırılar başlatmanın en etkili yollarından. Kullanıcıların yapabileceği en iyi şey, beklenmedik e-postalara şüpheyle yaklaşmak ve herhangi bir e-posta ekini veya bağlantısını tıklarken çok dikkatli olmaktır" diye konuştu.
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