WhatsApp'ta tasarım değişikliği: Yeni görüntüsü ortaya çıktı
Anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, kullanıcıları için yeni bir tasarıma geçiyor. Söz konusu yenilikle birlikte, sohbet baloncuklarının şimdiki hallerine göre değişkenlik göstereceği görülüyor.
Webtekno'da yer alan habere göre, Ülkemizde ve dünyada yaygın olarak kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iOS kullanıcıları için ufak bir tasarım değişikliği yaptı.
SOHBET BALONCUKLARININ TASARIMI DEĞİŞECEK
WhatsApp, iOS uygulamasına gelecek olan ve sohbet baloncuklarının tasarımına odaklanan yeni güncellemeyle bu baloncukların rengi, tarzı ve büyüklüğü değişmiş olacak.
Sohbet baloncuklarının güncel hallerini ve söz konusu güncellemeyle alacakları yeni hallerinde, daha yuvarlak kenarlara sahip oldukları görüldü. Bunun yanında biraz daha büyük olarak tasarlanan baloncukların renklerinde de ufak çaplı değişikliğe gidildi.
Sohbet baloncuklarına odaklanacak olan güncellemenin ne zaman geleceğine dair bir bilgi bulunmuyor. Tasarımdaki bu yenilikler o kadar büyük olmasalar da bunlar dışında WhatsApp’ın ‘mesajlara emojilerle tepki verme’ özelliği üzerinde de çalıştığı biliniyor.
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