Yabancı ekonomistler TCMB'nin politika faizinde artış yapmasını bekliyor

22 Aralık 2020 Salı, 11:38

Rabobank Gelişen Piyasalar Kıdemli Kur Stratejisti Piotr Matys, yaptığı açıklamada, TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın, "enflasyonun sıkı para politikasıyla kontrol altına alınacağı" sözünü tekrarladığını vurguladı.

Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) kasımda yüzde 14,03 arttığını anımsatan Matys, TL'nin değerindeki hızlı düşüşün negatif etkileri hafifleyene kadar enflasyonun ileriki aylarda da yüksek kalmaya devam edebileceğini söyledi.

Politika faizinin geçen ay 475 baz puan artırılarak yüzde 15'e yükseltilmesi sonrası bile reel faiz oranlarının düşük seviyede olduğunu aktaran Matys, dolar/TL'nin kasımda 7,51 seviyesine kadar gerilediğini ancak TL'nin dolar karşısındaki yükseliş hızını kaybettiğini belirtti.

Matys, TCMB'nin politika faizinde 150 baz puanlık artış yapabileceğini ifade ederek, piyasaların faiz artışı beklerken faiz artışından kaçınılması durumunda Ağbal'ın kredibilitesinin zarar görebileceğini söyledi.

ENFLASYON PATİKASINA GÖRE SAPMALAR GÖRÜLDÜ



İspanyol BBVA'nın başekonomisti Alvaro Ortiz Vidal-Abarca da gerçekleşen enflasyon verisi ve beklentilerinde, son açıklanan Enflasyon Raporu'ndaki tahminler ve enflasyon patikasına göre sapmalar görüldüğünü kaydetti.

TCMB'nin, politika faizini 100 baz puan artırarak yüzde 16'ya çıkarabileceğini aktaran Abarca, enflasyon beklentilerine hakim olma ve enflasyonu hedeflenen seviyeye getirmenin anahtarının yeni politikada sebat göstermek olduğunu söyledi.

"TCMB, POLİTİKA FAİZİNİ 200 BAZ PUAN ARTIRARAK YÜZDE 17 YAPABİLİR"

Societe Generale Gelişmekte Olan Piyasalar Strateji Direktörü Phoenix Kalen ise Banka'nın TL'de istikrarı sağlamak, para politikasındaki güvenilirliği desteklemek, enflasyon beklentilerindeki bozulmayı önlemek için politika faizini piyasa beklentisi olan yüzde 16,50'nin üzerine çıkarabileceğini bildirdi.

Kalen, TCMB'nin, politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 17 yapabileceğini aktardı.

SIKILAŞMA İHTİMALİ ARTTI

Capital Economics Gelişmekte Olan Avrupa Ekonomisti Liam Peach, TCMB'nin, politika faizini 150 baz puan artırarak yüzde 16,50'ye yükseltebileceğini belirterek, "TCMB'nin geçen ay yaptığı 475 baz puanlık artış yeterli olabilirdi ancak enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi Banka'nın ek parasal sıkılaşma yapma ihtimalini artırdı." dedi.

TCMB'nin, enflasyonla mücadele referansını tekrar tesis etme konusunda istekli olduğunu ifade eden Peach, Banka'nın, yatırımcılara güven vermek için bu hafta yapılacak toplantıda da faiz artışı yapabileceğini ve bu artışın ileriki aylarda TL'nin güçlenmesine destek verebileceğini söyledi.

POLİTİKA FAİZİNDE ARTIŞ OLACAĞINI TAHMİN EDİYOR



TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinde artış olacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin aralık ayına ilişkin politika faizi beklentilerinin medyanı 150 baz puan oldu.

Geçen ayki toplantıda politika faizi yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltilirken, tüm fonlamanın da bu faiz üzerinden yapılacağı belirtilmişti.