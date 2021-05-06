Yabancının elindeki hisse miktarı arttı

06 Mayıs 2021 Perşembe, 17:32

Merkez Bankası’nın haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, hisse senedi stok miktarı bir önceki hafta 21,8 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu. Yurt dışında yerleşik kişilerin 30 Nisan itibarıyla portföyünde bulunan hisse senedi stok miktarı 22,0 milyar dolar oldu. Piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında hisse senedi değeri farkı 31,5 milyon dolar oldu.

Devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) stok miktarı 7,5 milyar dolar oldu. DİBS stok miktarı önceki hafta 7,5 milyar dolar seviyesindeydi. Repo miktarı 1,7 milyar dolar seviyesine geldi. Repo miktarı önceki hafta 1,6 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu. Özel sektör tahvil ve bonoları 267,0 milyon dolar oldu. Özel sektör tahvil ve bonoları bir önceki hafta 260,6 milyon dolar seviyesindeydi.

Piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında hisse senedi değeri farkı 31,5 milyon dolar, DİBS değeri farkı 33,0 milyon dolar olarak gerçekleşti. Repo değeri farkı 129,6 milyon dolar ve özel sektör bonoları farkı 6,5 milyon dolar oldu.