Yabancının elindeki hisse miktarı arttı
Yurt dışında yerleşik kişilerin, 30 Nisan itibarıyla portföyünde bulunan hisse senedi stok miktarı, 22 milyar dolar oldu.
Merkez Bankası’nın haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, hisse senedi stok miktarı bir önceki hafta 21,8 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu. Yurt dışında yerleşik kişilerin 30 Nisan itibarıyla portföyünde bulunan hisse senedi stok miktarı 22,0 milyar dolar oldu. Piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında hisse senedi değeri farkı 31,5 milyon dolar oldu.
Devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) stok miktarı 7,5 milyar dolar oldu. DİBS stok miktarı önceki hafta 7,5 milyar dolar seviyesindeydi. Repo miktarı 1,7 milyar dolar seviyesine geldi. Repo miktarı önceki hafta 1,6 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu. Özel sektör tahvil ve bonoları 267,0 milyon dolar oldu. Özel sektör tahvil ve bonoları bir önceki hafta 260,6 milyon dolar seviyesindeydi.
Piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında hisse senedi değeri farkı 31,5 milyon dolar, DİBS değeri farkı 33,0 milyon dolar olarak gerçekleşti. Repo değeri farkı 129,6 milyon dolar ve özel sektör bonoları farkı 6,5 milyon dolar oldu.
İlgili Haberler
- Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolarda son durum
- Merkez Bankası kritik faiz kararını verdi! Yüzde 19'da sabit tuttu
- Merkez Bankası mayıs ayı beklenti anketini açıkladı
- Kiğılı'dan Merkez Bankası'nın dolar/TL tahminine tepki: İnandırıcı değil
Video Haberler
- Askerleri taşıyan minibüs devrildi: 3 yaralı
- Furkan Vakfı üyelerine polis müdahalesi
- İstanbul'da görenleri şaşkına çeviren olay!
- Sulama kanalına düşen köpek kurtarıldı
- Dikkat! Covid-19 geçirenlerde görülüyor
- Azerbaycan televizyonunda aşı ve Gates yorumu olay oldu
- Üç fidan anmasına pandemi cezası
- Öksürük şikayetiyle hastaneye gidince gerçeği öğrendi
- Meral Akşener canlı yayında böyle kızdı: Aptallık!
- 10 metrelik kuyuya düşen fil böyle kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
- Bahçeli tweet attı; yönetim harekete geçti
- WhatsApp'ta süre doluyor!
- AKP'nin yayınladığı videonun konsepti 'çalıntı' çıktı
- Peker'in açıklamasında Berat Albayrak ayrıntısı
- '1.100 TL'lik pandemi yardımı' ile ilgili yeni gelişme!
- Habertürk'te Aydemir'in yerine gelen isim belli oldu
- Kimin tutuklandığını biliyor musunuz?
- Muhtemelen yarın bir iş birliği olacak gibi gözüküyor
- Ebru Baki'nin programında yeni gelişme
- Bakanlık görevinden alınan Selçuk'a 'emeklilik' ataması