Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolarda son durum

06 Mayıs 2021 Perşembe, 14:28

Bugün toplanan Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

Karar öncesinde 8,31 seviyesinde olan dolar/TL, TCMB’nin kısa süre içinde faiz indirimi yapacağına dair herhangi bir sinyal vermemesi üzerine 8,28’e geriledi. Avro ise 10,01 seviyesinde işlem görüyor.