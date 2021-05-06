Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolarda son durum
Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 19'da sabit tutma kararı aldı. Kararın ardından dolar/TL kurunda düşüş yaşandı.
Bugün toplanan Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.
Karar öncesinde 8,31 seviyesinde olan dolar/TL, TCMB’nin kısa süre içinde faiz indirimi yapacağına dair herhangi bir sinyal vermemesi üzerine 8,28’e geriledi. Avro ise 10,01 seviyesinde işlem görüyor.
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