Yabancıya konut satış geliri 2025’te 20 milyar dolara çıkacak

27 Temmuz 2021 Salı, 11:40

Pandemi öncesinde yabancıya konut satışında önde gelen ülkelerden biri olan Türkiye, yaz sezonunda da yabancıların markajına girdi. TÜİK verilerine göre 2019 yılında 45 bin 483 adet, 2020 yılında 40 bin 812 adet, 2021 yılının ilk yarısında ise 20 bin 488 adet yabancıya gayrimenkul satışı yapıldı.

Yabancı gayrimenkul satışının ülkemizin cari açığına fayda sağlayan 6 milyar dolarlık bir getiri sağladığını söyleyen Super Group Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gökçiler, "2025 yılında Türkiye’de yabancı gayrimenkul satışından elde edilecek gelirin 20 milyar dolara çıkması bekleniyor. Bu sayıyı yakalamak için ilişkide olduğumuz ülkelerin sayısını artırıyor olmamız gerek. Bu ülkelerle, hükümetler düzeyinde bir takım ticaret anlaşmalarının yapılması çok önemli. Güney Afrika, Çin ve Hindistan gibi ülkelerle şu an bir işbirliğimiz var fakat işbirliğinin boyutu oldukça küçük. Buradaki işbirliklerini de sadece onlara konut satmak gibi görmemeliyiz. Dünyanın çeşitli ülkelerinden konut geliştiricilerini de Türkiye’ye çekiyor olmak lazım çünkü kendi markalarını gören diğer ülke insanları o markalardan alışveriş yapma konusunda daha istekli olabiliyorlar. Burada hem hükümete hem de konut geliştiricilerine iş düşüyor" dedi.

'KONUTLARI YİYECEK GİBİ ONLİNE SATIYORUZ'

Gayrimenkul sektörünün önemli ve güvenli bir yatırım aracı olduğuna da değinen Gökçiler, ayrıca satışların online yapılmasıyla, pandeminin gayrimenkul satışı üzerindeki negatif etkisinin bu şekilde minimumda tutulduğundan bahsetti. Gökçiler, şöyle konuştu:

"Gayrimenkul sektörü bize göre dünyanın en güvenli yatırım aracı. Ülkemiz için hem çok büyük bir döviz girdisi sağlıyor hem de cari açığın kapatılması anlamında çok önemli. Türkiye’nin bir dünya devleti olması açısından gayrimenkul yatırımcılarının her anlamda; araziden, konut ve ticari alanlara kadar Türkiye’ye gelmesini önemsiyoruz."

Online satışın hem ülkeye döviz getirisi, hem de pandemi olanaklarında satışları kolaylaştırdığını söyleyen Gökçiler, “Türkler olarak pazarlama alanında çok iyiyiz. Gayrimenkul sektöründe de iyi pazarlamacılar var. Konutu tıpkı bir uygulamayla evinize sipariş ettiğiniz bir içecek, yiyecek gibi artık online satıyoruz. Dünyanın her yerinden müşteriler, Türkiye’de oluşan bu güvenle beraber online satın almalar yapıyorlar, paralarını banka üzerinden gönderiyorlar. Dolayısıyla online satışta pandemiden çok etkilendiğimizi söyleyemeyiz. Zaten rakamlara baktığınız zaman da 2019, 2020, 2021 hepsinin 40 bin bandının üzerinde olduğunu görüyoruz" dedi.

RUSLARIN EGE İLGİSİ ARTIYOR

2021 Ocak-Haziran döneminde yabancılara İstanbul'da 10 bin 108 konut satıldı. İstanbul’u, 3 bin 990 ile Antalya, 1276 ile Ankara, 951 ile Mersin, 584 ile Yalova takip etti. Bu dönemde en çok konutu 3 bin 70 adetle İran vatandaşları aldı. İranlıları, 3 bin 19 konutla Irak, 1759 ile Rusya, 1277 ile Afganistan, 726 ile Almanya vatandaşları izledi.

2020 yılında dünyada gayrimenkul kaynaklı en büyük kazanımı sağlayan ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayan Gökçiler, "İstanbul, Ankara ve İzmir geçen sene bütün dünyadaki konutlar içerisinde en çok kazandıran şehirler. Dolayısıyla ilgi şu an İstanbul, Ankara ve İzmir’de yoğunlaşıyor. Ruslar açısından baktığımız zaman Ege bölgesi ve özellikle Antalya’ya yoğun ilgi dikkat çekiyor. İranlılar İzmir’e, Iraklılar Adana ve Mersin’e ilgi gösteriyor. Bir dönem Karadeniz bölgesinde de Trabzon, Samsun gibi illere çok yoğun ilgi vardı fakat şimdi bu ilginin biraz daha azaldığını, biraz daha kıyı kesimlere yoğunlaşıldığını görüyoruz. Çin, Hindistan, Pakistan gibi yeni yeni ilgi göstermeye başlayan ülkelerin ise İstanbul, İzmir, Antalya ve Ankara’yı tercih ettiğini söyleyebilirim" diye konuştu.