Yakın akrabasından Erdoğan ve AKP'ye sert sözler: Allahınız, kitabınız yok mu sizin?

01 Temmuz 2021 Perşembe, 16:30

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan'ın kayın biraderi Yahya Birinci, sosyal medya canlı yayınında AKP'ye ilişkin sert sözler sarf etti. Suç örgütü lideri Sedat Peker adına yazılan 'Reis' şarkısını söyleyen Birinci, "Bu ülkede siyasette namus kalmamış. Gelip beni alsın o namussuzlar. Hadi gelsin alsınlar konuşalım. Artık boğazımıza geldi. Bana neden dokunmuyorlar? Patlayacak işleri diye... Allahınız, kitabınız yok mu sizin? Bizi idam edecek haliniz yok" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN SENİ ALDIRIR"

Yahya Birinci, bir kullanıcının, "Recep Tayyip Erdoğan seni aldırır" szölerine "İnşallah aldırır. Zaten beni aldırmasını bekliyorum. Çünkü yanındakiler ihanetçi kardeşim. Mektup verdim ulaştırmadılar, belgeler bende sabit. Seçim zamanı sesleri çıkar, çıkarsa tabi. O zamana kadar çoktan sesini kesecekler bu gidişle" cevabını verirken konuyu anlayamadıklarını söyleyen kullanıcılara ise "Adalette çete var dostum konu bu" yanıtını verdi.

"ETRAFINDA BİR TANE NAMUSLU ADAM KALMADI"



Bir takipçisinin, "p.zevenk bile danışmanlık yapıyorsa halimiz bu" demesi üzerine Birinci, "Helal olsun kardeşim. Doğrudur, sen de gündemi takip ediyorsun demektir. Kokain içenler ciplerde... Sarmışlar Reis'in etrafını ya... Bir kişi ne yapacak? Etrafında bir tane namuslu adam kalmadı. Sayfalarına yazdıklarımı görmüyorlar mı? Görüyorlar... Ama namusları o kadar olduğu için... Hani diyor ya; namusları maaşları kadar olanlar. Aynen öyle bunların namusları maaşları kadar olan namussuzlar" yorumununda bulundu.

İRFAN FİDAN'A YÜKLENDİ

Eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'a ilişkin ağır sözler sarfeden Birinci, "Ya konuşacaksınız ya hepiniz yargılanacaksınız. Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz, her şeyi biliyor. O bile birşey yapamıyorsa üstten bir namussuz bu işin peşinde. Aldığınız maaş haram zıkkım olsun. Sizden adalet bekleyen insanlar var. Namussuzsunuz, yurt dışında değilim. Gelin alın beni. Beni de içeri tıkayın da konuşmayım. Sayın Cumhurbaşkanım bunları nasıl buralarda tutuyorsun. Gör bu yanındaki namussuzları. Artık yeter ya... Cenabı Allah bir daha size o koltuklara oturmayı nasip etmesin inşallah" ifadelerini kullandı.

"SÖZ VERİYORUM KAFALARINDA KIRACAĞIM"

AKP'li siyasetçilerin mesajlara tenezzül edip dönmediğini söyleyen Birinci, "Her gelen vekilin başında kemençe kırmaya söz veriyorum, 200'e kadar yolu var. Söz veriyorum kafalarında kıracağım. Benim kemençelerim de tanesi 50 bin olan kemençelerdir" tehdidinde bulundu.

Birinci, sözlerine şöyle devam etti:

"HERKES KİMİN YAKINI OLDUĞUMU BİLİYOR"

Adaletle ilgili çok büyük sıkıntılar var. Biz de adalet mağduruyuz. Canımız sıkıltıkça kendimizi kemençeye veriyoruz. Siyasiler bu işe el atmıyorsa ülke bitmiş demektir. Bu kadar net konuşuyorum. Beni izleyen siyasetçilere şunu diyorum; zerre namusunuz varsa şu işe el atın. Bu işe el atmayanların ne olduğu bellidir.

Biz bile adalet arıyorsak bu ülke bitmiş demektir. Bu kadar büyük siyasetçi tanıdıklarımız var, büyük abilerimiz var. Herkes kimin yakını olduğumu biliyor. Yüzde yüz haklı olduğumuz davada bizim işimize el atılmıyorsa demek ki buna engel olan hainler var.

Belgeli konuşuyorum, belgesiz konuşsam 100 bin kez almışlardı beni buradan. İhanet Adalet Bakanlığı'ndadır diyorum. Bu kadar ihanet bu ülkeye gerçekten fazla. Birileri düğmeye basmış, her tarafı engelleyin milleti de devlete düşman eyleyin. Birilerine sesimiz duyuralım, duyuramıyoruz sesimizi.