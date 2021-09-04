Yakıtı bittiği için ittikleri kamyonete tanker çarptı: 2 yaralı
İzmir'in Çiğli ilçesinde yakıtı bittiği için sürücü Zeki Aktaş ile yanındaki Nazlı Aktaş'ın ittiği kamyonete tanker çarptı. Kazada, Zeki ve Nazlı Aktaş yaralandı.
Kaza, saat 03.30 sıralarında Anadolu Caddesi Mavişehir yol ayrımında meydana geldi. Çiğli yönünden Karşıyaka yönüne giden Zeki Aktaş yönetimindeki 45 VL 966 plakalı kamyonetin akaryakıtı bitti. Bunun üzerine, sürücü Aktaş ile yanındaki Nazlı Aktaş, aracı itmek için indi. Nazlı Aktaş arkasından, sürücü Zeki Aktaş ise bir eli direksiyonda, diğer eliyle de kapısından aracı itmeye başladı. Bu sırada, aynı yöne giden A.G. (53) yönetimindeki 35 KDY 60 plakalı tanker, kamyonete çarptı. Nazlı Aktaş yol kenarındaki demir bariyerleri aşarak toprak zemine uçtu, sürücü Zeki Aktaş ise yola savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Nazlı Aktaş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Tanker şoförü A.G. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Video Haberler
- Sokak röportajında muhabire saldırı!
- Her şey saniyeler içinde oldu! Korku dolu anlar
- Kırlangıç balığı, dişisini böyle korudu
- Central Park’ta mahsur kalanlar böyle kurtarıldı
- Validen yurttaşa: Çengiler gibi kravat takmış gelmişsin
- Sosyal medyada beğeni toplayan görüntüler
- 27 bıçak darbesiyle öldürüldü! 'Amca' deyip elini öpmüş
- Hatalı sollama yaparken kazaya sebep oluyordu
- Gergin anlar: Beni yayından alınız!
- Caretta carettaları ezme iddiasında 2 kişi serbest
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker'den yeni video açıklaması
- Yardım feryatlarıyla dalga geçti!
- 'Tosuncuk', arkasındaki güçleri sıraladı
- Büyük ikramiyenin sahibi ölü bulundu
- Ferhan Şensoy'un cenazesinde büyük ayıp!
- Katilin dikkat çeken Google aramaları!
- EMA'dan kritik BioNTech açıklaması: 'İnceliyoruz'
- THY ve Pegasus’tan 6 Eylül kararı
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
- Salgının nedeni Mu varyantı mı?