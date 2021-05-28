Eğitim Sen Tunceli Şubesi'nden 'imam hatip' tepkisi

28 Mayıs 2021 Cuma, 18:12

Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, internet sayfasında Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde imam hatip okulu açılıp açılmamasına yönelik web sayfasından velilere anket yaptı. Ankette velilere, “İmam Hatip Ortaokulu açılmalı mı, açılırsa çocuğunuzu yollar mısınız? İmam hatip ortaokulunun gelişmesine katkıda bulunur musunuz?” gibi sorular yöneltildi. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yaptığı ankete Tunceli Eğitim-Sen Şubesi tepki gösterdi.

Eğitim Sen Tunceli Şubesi yaptığı yazılı açıklamada laiklik ilkesinin yok sayıldığına dikkat çekilerek “Dersim halkının tercihi çok açık bir şekilde, kentimizde imam hatip okulları açılmaması yönündedir” denildi.

Laiklik ilkesinin devletin inanç konusundaki tarafsızlığını garantilediğinin aktarıldığı açıklamada “Anayasada açıkça belirtilmiş olmasına rağmen geçmişten bugüne eğitimi dincileştirme çabaları doğrultusunda farklı inanç ve kültürlerden öğrencilere zorunlu din dersi dayatması yapılmış, iktidarın açık desteği ile ülkenin her yerine sayıları günden güne artan ve hangi talebi karşıladığı belli olmayan imam hatip okulları açılmıştır” vurgusu yapıldı.

"HEDEF, İNANÇ VE KÜLTÜR ASİMİLASYONUDUR"

Tuncelide’de de bu politikalar doğrultusunda imam hatip okulları talebi olmamasına rağmen açıldığının ve yenilerinin açılması için akla ve izaha sığmayan çabalar sarf edildiğinin belirtildiği açıklamada, "Akpazar Beldesi’nde imam hatip okulunun açılmasının hedefi 'inanç ve kültür asimilasyonudur'" denildi.

"AKIL VE BİLİMLE İZAH EDİLEBİLİR DEĞİLDİR"

Tunceli'de 2018 yılında Tunceli İmam Hatip Ortaokulu’na çeşitli teşviklerle ve maddi desteklerle alevi öğrencilerin kayıt yaptırmasının amaçlandığının aktarıldığı açıklamada “Bütün bu çabalara rağmen şu an kayıt yaptıran öğrenci sayısının 18 civarı olduğu bilinmektedir. Verilen rakamlara bakıldığında anketlere gerek kalmadan Dersim halkının tercihi çok açık bir şekilde, kentimizde imam hatip okulları açılmaması yönündedir. Yine imam hatiplere kayıt yaptıran öğrenci sayısı göz önünde bulundurulduğunda Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü eğitimin kalitesini artırmak için uğraş verdiğini iddia ederken, imam hatip okulları için bu kadar çaba sarf etmesi akıl ve bilimle izah edilebilir değildir” diye belirtildi.

"BU ÇABALAR HANGİ AMACI TAŞIMAKTADIR?"

Açıklamanın devamında Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne, “İmam hatip okulu açma çabaları inanç ve kültürel asimilasyon amacı taşımıyorsa hangi amacı taşımaktadır? Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü kendi görev bölgesindeki imam hatip okullarına kayıt yapılmadığının farkında değil midir? Görev bölgesinde yaşayan halkın inancının Alevilik olduğunun farkında değil midir?” soruları sorularak “Buradan bir kez daha belirtiyoruz, eğitim kurumlarının asimilasyon araçları haline dönüştürülmemesi için bütün çabamızla direneceğiz. Ve diyoruz ki yeni nesillerin zihnini karartacak dogmatik kurumları değil, bilim ve aşı üretecek nitelikli eğitim kurumları açın” denildi.