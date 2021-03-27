Yandaşlardan "Montrö'den çıkalım" açıklaması

27 Mart 2021 Cumartesi, 17:26

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi yazarı İbrahim Karagül, tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

Twitter hesabından açıklamada bulunan İbrahim Karagül, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nden çıkılmasını savundu. Karagül, “Türkiye’nin güçlendiğini” söyledi ve sözleşmeden çıkılması gerektiğini belirtti.

Karagül şunları söyledi:

Montrö; Boğazlar üzerindeki "tam denetim"e karşı bir vesayet anlaşmasıdır. Kendi vatanımızda egemenlik sınırlanmasıdır.

O gün o kadar yapabildik. Zayıfken kaldıramıyorduk. Güçlendik, elbette kaldıracağız. Kaldırılmasın demek, Türkiye'ye karşı başka ülkeleri savunmaktır."

Montrö;



Boğazlar üzerindeki "tam denetim"e karşı bir vesayet anlaşmasıdır.



Kendi vatanımızda

egemenlik sınırlanmasıdır.



O gün o kadar yapabildik. Zayıfken kaldıramıyorduk.

Güçlendik, elbette kaldıracağız.



Kaldırılmasın demek, Türkiye'ye karşı başka ülkeleri savunmaktır. — İbrahim Karagül (@ibrahimkaragul) March 25, 2021

NE OLMUŞTU?

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Habertürk’te katıldığı canlı yayında Erdoğan'ın Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nden de çıkabileceğini ifade etmesi tartışma yaratmıştı.