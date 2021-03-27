Yandaşlardan "Montrö'den çıkalım" açıklaması

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi yazarı İbrahim Karagül, tepki çeken bir paylaşımda bulundu. Karagül, “Türkiye’nin güçlendiğini” söyledi ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nden çıkılması gerektiğini belirtti.

cumhuriyet.com.tr
27 Mart 2021 Cumartesi, 17:26
Yandaşlardan
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AKP’ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi yazarı İbrahim Karagül, tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

Twitter hesabından açıklamada bulunan İbrahim Karagül, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nden çıkılmasını savundu. Karagül, “Türkiye’nin güçlendiğini” söyledi ve sözleşmeden çıkılması gerektiğini belirtti.

Karagül şunları söyledi:

Montrö; Boğazlar üzerindeki "tam denetim"e karşı bir vesayet anlaşmasıdır. Kendi vatanımızda egemenlik sınırlanmasıdır.

O gün o kadar yapabildik. Zayıfken kaldıramıyorduk. Güçlendik, elbette kaldıracağız. Kaldırılmasın demek, Türkiye'ye karşı başka ülkeleri savunmaktır."

NE OLMUŞTU?

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Habertürk’te katıldığı canlı yayında Erdoğan'ın Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nden de çıkabileceğini ifade etmesi tartışma yaratmıştı.


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