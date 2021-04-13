Yangında yaşamını yitiren kişinin elleri ve ayakları zincirle bağlanmış

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde dün bir evde çıkan yangında yaşamını yitiren Ercan Dublacı (35) yaşamını yitirdi. Yangının ardından ortaya çıkan detay ise cinayete işaret etti.

(DHA)
13 Nisan 2021 Salı, 15:00
Yangında yaşamını yitiren kişinin elleri ve ayakları zincirle bağlanmış
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Körfez Güney Mahallesi Eriş Sokak’ta, dün saat 18.00 sıralarında, 3 katlı binanın birinci katında yangın çıktı. 

Yangını gören mahalle halkı itfaiyeyi arayarak yardım istedi. 

Alevler kısa sürede evi kaplarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alındı. 

İtfaiye ekipleri, ev içerisinde yaptıkları aramada yanmış bir erkek cesedi ile buldu. 

Ölen kişinin evde oturan Ercan Dublacı olduğu belirlendi. 

Dublacı’nın cesedi otopsi için hastane morguna götürüldü. 

Kağıt toplayarak geçimini sağlayan, bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü iddia edilen Dublacı’nın elleri ve ayaklarının zincirle bağlandığı ortaya çıktı. 

Polisin olay ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.


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