Yâren leylek, dostu Adem'e veda etti

28 Ağustos 2020 Cuma, 17:04

Bursa’da leylek köyü Eskikaraağaç’ın daimî konuklarından olan ve 9 yıldır balıkçı Adem Yılmaz’ın dostluk kurduğu Yâren leylek göç etti.

Yâren leylek, diğer leyleklerin üç hafta önce terk ettiği köyden, yeni ayrıldı.

Balıkçı Adem Yılmaz, leylek köyü Eskikarağaç’ın simgelerinden biri olan Yâren'le gelecek sene bahar ayında kavuşmayı hayâl ediyor.

Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, twitter hesabından Yâren’in Karacabey’e veda ettiğini duyurdu.

Tüydeş paylaşımında "Ve o gün geldi çattı işte. Yâren Leylek pılını pırtını topladı ve Uluabat Gölü’ndeki yuvasından güneydeki bilinmez bir yere doğru o yolculuğa çıktı. Şimdi hepimizin aklında tek bir soru, acaba seneye yine gelebilecek mi? Güzel düşünceler güzel olur derler" ifadelerini kullandı.