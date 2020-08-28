Yâren leylek, dostu Adem'e veda etti
Bursa’nın Eskikaraağaç köyünde yaşayan Adem Yılmaz ile olan yakınlığı sinemalara konu olan Yâren leylek, Bursa’ya veda ederek göç etti.
Bursa’da leylek köyü Eskikaraağaç’ın daimî konuklarından olan ve 9 yıldır balıkçı Adem Yılmaz’ın dostluk kurduğu Yâren leylek göç etti.
Yâren leylek, diğer leyleklerin üç hafta önce terk ettiği köyden, yeni ayrıldı.
Balıkçı Adem Yılmaz, leylek köyü Eskikarağaç’ın simgelerinden biri olan Yâren'le gelecek sene bahar ayında kavuşmayı hayâl ediyor.
Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, twitter hesabından Yâren’in Karacabey’e veda ettiğini duyurdu.
Tüydeş paylaşımında "Ve o gün geldi çattı işte. Yâren Leylek pılını pırtını topladı ve Uluabat Gölü’ndeki yuvasından güneydeki bilinmez bir yere doğru o yolculuğa çıktı. Şimdi hepimizin aklında tek bir soru, acaba seneye yine gelebilecek mi? Güzel düşünceler güzel olur derler" ifadelerini kullandı.
Ve o gün geldi çattı işte.— Alper Tüydeş (@alpertuydes) August 27, 2020
Yaren Leylek pılını pırtını topladı ve Uluabat Gölü'ndeki yuvasından güneydeki bilinmez bir yere doğru o yolculuğa çıktı bugün itibariyle. Şimdi hepimizin aklında tek bir soru; Acaba seneye yine gelebilecek mi? pic.twitter.com/jbysxFZSAE
Video Haberler
- Navtex ilan edilen bölgede tehlikeli gerginlik
- 400 yıllık tarihi köprü iş makineleri tarafından yıkıldı
- AKP'liler birbirine girdi
- Bir kadın cinayeti daha son anda önlendi!
- AKP'li Ünal'dan bir garip 30 Ağustos açıklaması
- Mısıroğlu'nu eleştirdiği görüntüler yeniden gündem oldu
- 17 kişinin bulunduğu 50 metrelik yat alev alev yandı
- İşte felaketin boyutunu gösteren fotoğraf!
- Kayışdağı'nda orman yangını
- Karadeniz'de keşfedilen gazla ilgili yeni gelişme