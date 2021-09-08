Yargıtay'ın ankesör kararı sızdırıldı mı? Avukat Aksoylu'dan açıklama

08 Eylül 2021 Çarşamba, 14:41

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli haberleşme yöntemlerinden biri olduğu ileri sürülen ankesörlü telefonlarla ardışık aramalarla ilgili 14 Kasım 2019 tarihinde kararını verdi.

Kararda, 8 suç kriteri tespit edildi ve ankesörle ardışık aramaların hukuka uygun delil olduğunu belirtildi.

KARAR TASLAĞI WHATSAPP GRUBUNA DÜŞTÜ

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre, Yargıtay'ın bu kararında yer alan 8 suç kriteri, Anadolu Ajansı'nın 14 Kasım 2019'da yayınlanan haberiyle kamuoyuna duyuruldu.

Aynı gün, aynı saatlerde, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin kararının taslağı, bir avukat Whatsapp grubunda da paylaşıldı.

Taslak olan kararı paylaşan isim ise, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde askeri hakimlik yaparken emekli olan ve şimdi avukatlık yapan İlter Aksoylu'ydu.

"YARGITAY KARAR USULÜNE ÇOK UYMUYOR"

Aksoylu'nun "Ankesör iddiaları dav.gr.1" adlı Whatsapp grubunda yaptığı paylaşımda, taslak olarak görülen kararla ilgili bir başka avukatın yaptığı yorum dikkat çekici:

"Geçenlerde paylaşılan Yargıtay'ın ankesörle ilgili kararı Yargıtay karar usulüne çok uymuyor. Çünkü karar nosunda 2018 yazıyor. Bunun 2019 olması gerekiyor. Son kısmında ise karar tarihi yok..."

"SIZDIRMADIM, SOSYAL MEDYADAN ALDIM, FETÖ'CÜLERE HİZMET EDİYORSUNUZ"

Independent Türkçe'nin ulaştığı avukat İlter Aksoylu ise, kararı kendisini sızdırmadığını ve bunun FETÖ'cülerin bir iftirası olduğunu ileri sürerek, "Siz de FETÖ'cülere hizmet ediyorsunuz. Karar sosyal medyada yayınlandı. Ben de oradan aldım. Teyit için de Yargıtay'dan bir hakime sordum. Hakim bizim için araştırdı ve ankesör kriterlerinin karar tarihinden çok önce müzakere edildiğini söyledi. Alnım açık başım dik" ifadelerini kullandı.

KANADOĞLU: TASLAĞIN YAYINLANMASI MÜMKÜN DEĞİL

Kararın taslağının Whatsapp grubunda paylaşılmasıyla ilgili Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, taslak paylaşımının mümkün olmadığını ifade etti.

Kanadoğlu ayrıca, Yargıtay kararlarının, ilgili dosyada tutuklu varsa ve tahliye yönünde karar çıktıysa, tutukluluğun sona ermesi için derhal yayınladığını, aksi durumda kararın yayınlanmasının zaman aldığını da belirtti.

ÖRNEK: ÇHD DAVASI

Kanadoğlu'nun sözünü ettiği duruma yönelik en yakın örnek, Çağdaş Hukukçular Derneği'nin (ÇHD) üye ve yöneticilerinin yargılandığı davada yaşandı.

ÇHD yöneticileri ve üyeleriyle ilgili Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin verdiği 3 Eylül 2020 tarihli karar, 15 Eylül 2020'de yayınlandı. Ancak 3 Eylül 2020'de, o dönem Yargıtay 16. Ceza Dairesi Başkanı olan Eyüp Yeşil'in imzasıyla, Bakırköy Başsavcılığı'na yazılan yazıda, ölüm orucu eylemi yapan Aytaç Ünsal'ın tahliye edilmesi gerektiği belirtildi.

Kararın tamamı ise, Aytaç Ünsal'ın tahliyesinden 12 gün sonra yayınlandı.

KARARI YAYINLAYAN AVUKAT HAKKINDA ANKESÖR SORUŞTURMASI

Öte yandan, 14 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan Yargıtay'ın ankesör kararının taslağını avukatların bulunduğu Whatsapp grubunda paylaşan Aksoylu hakkında FETÖ'nün gizli haberleşme ağı olduğu ileri sürülen ankesörle ardışık arama nedeniyle soruşturma yürütülüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 Nisan 2021 tarihinde, ankesörlü hatlardan en az 2 kez ardışık arandığı gerekçesiyle emekli veya muvazzaf 5 bin 167 Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu hakkında soruşturma başlattı.

Bu soruşturmada, yarbay rütbesinde askeri hakimken emekli olan İlter Aksoylu'nun da ismi yer alıyor.