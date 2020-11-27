Yaşa göre D vitamini alımı nasıl olmalı?
Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla uzmanlar tarafından birçok öneri ve tedbir dile getiriliyor. Bu önerilerden biri de güçlü bağışıklık sistemi için vitamin ve özellikle D vitamini kullanımı. Peki D vitamini yaşa göre kullanımı nasıl olmalı?
Pandemiden bağımsız olarak, D vitamini kullanımının çok önemli olduğunu belirten Altınbaş Üniversitesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nilay Aksoy, “Genel olarak, serum D vitamini konsantrasyonunun 30-40 ng/mL arasında olması önerilmektedir, bu düzeyi sağlamak için 70 yaşına kadar günlük 600 IU, 71 yaşından itibaren ise günlük 800 IU D vitamini alımı önerilmektedir. Günlük gereksinim, yağlı balık ve yumurta gibi gıda kaynakları veya güneş ışığındaki UV ışınlarına maruziyet gibi doğal kaynaklardan sağlanabileceği gibi, D vitamini içeren takviyelerden de sağlanabilir. Ancak alınması gereken D vitamini takviyesinin dozu ve süresi, eksikliğin ciddiyeti ve hastanın yaşına göre değişmekte olup, takviyeler tıbbi gözetim altında kullanılmalıdır” dedi.
“YÜKSEK MİKTARDA D VİTAMİNİ KULLANIMI SAĞLIK AÇISINDAN ZARARLI OLABİLİR”
Yüksek miktarda D vitamini kullanımı sağlık açısından riskli olabileceğini söyleyen Dr.Aksoy, “Pandeminin yarattığı panik hali nedeniyle, D vitamininin uygun olmayan şekillerde kullanmaya başlandığı görülüyor. Ancak unutulmamalı ki, yüksek miktarda D vitamini almanın faydasından çok zararları olabilir. D vitamininin uygunsuz kullanımı, kalsiyum miktarında artışa neden olarak, kafa karışıklığı, sık idrara çıkma, aşırı susama, anoreksi, kusma ve kas güçsüzlüğüne, uzun süreli uygunsuz kullanımı ise kemiklerde mineral kaybına ve ağrıya neden olabilir” diye konuştu.
“BAZI KANITLAR DESTEKLİYOR ANCAK YETERLİ DEĞIL”
D vitamininin aktif formu olan D3’ün, kalsiyum ve fosfat metabolizmasının düzenlenmesinde ve sağlıklı bir kemik yapısının sağlanmasında önemli bir rol oynadığını belirten Dr. Aksoy, “D vitamininin COVID-19’un önlenmesinde veya tedavisindeki rolü halen tartışmalıdır, bazı kanıtlar riski azaltmadaki rolünü desteklerken, diğer çalışmalar ise herhangi bir etkisinin olmadığını belirtmektedir” ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
- Acaba daha ne saçmalıklar göreceğiz?
- AYM'den Soylu'yu kızdıracak bir karar daha
- Bahçeli için yaş sınırı isteyen Babacan’a MHP’den yanıt
- Bülent Arınç’ı bırak, Fatih Ürek’e bak
- Sağlar’ın koruması o fotoğrafın çıktığı gün kaldırılmış
- TTB: 28 bin de gerçeği yansıtmıyor
- MHP'lilere Erdoğan, AKP'lilere de Bahçeli soruldu
- Bankaların kredi faizleri değişti: İşte rakamlar
- İkinci el araç alım satımında hareketlilik başladı
- Mahfi Eğilmez'den dolar yorumu
Video Haberler
- A Spor canlı yayınında skandal hareket!
- Yaşlı adam gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamadı
- İmamoğlu'nu hayretlere düşüren yakarış!
- İmamoğlu'ndan TCDD Müdürü Acar'a şoke eden yanıt!
- Bülent Arınç'a ilişkin sözleri programa damga vurdu!
- 25 Kasım'da 'morluk ve yara izi makyajı'yla haber sundu
- Koronavirüslü otobüs şoförü ortalığı birbirine kattı
- İstanbul'da korku dolu anlar!
- Fiyatı 200 liradan 80 liraya düştü
- AKP'li başkandan lüks araçlı yardım şovu!
En Çok Okunan Haberler
- Acaba daha ne saçmalıklar göreceğiz?
- AYM'den Soylu'yu kızdıracak bir karar daha
- Bahçeli için yaş sınırı isteyen Babacan’a MHP’den yanıt
- Bülent Arınç’ı bırak, Fatih Ürek’e bak
- Sağlar’ın koruması o fotoğrafın çıktığı gün kaldırılmış
- TTB: 28 bin de gerçeği yansıtmıyor
- MHP'lilere Erdoğan, AKP'lilere de Bahçeli soruldu
- Bankaların kredi faizleri değişti: İşte rakamlar
- İkinci el araç alım satımında hareketlilik başladı
- Mahfi Eğilmez'den dolar yorumu