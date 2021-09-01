Yasak Elma'nın yeni sezon tarihi belli oldu

01 Eylül 2021 Çarşamba, 13:03

Başrollerini Şevval Şam, Eda Ece ve Berk Oktay’ın paylaştığı Fox dizisi Yasak Elma, sete çıktı.

Hasan Ali (Erdal Özyağcılar) ile Zehra’nın (Şafak Pakdemirli) patlamada öldüğü diziden Feride (Gülenay Kalkan) şehri terk ederek, Kaya (Barış Kılıç) ise senaryo gereği yurtdışına taşınarak diziden ayrılıyor.

YENİ SEZONA KİMLER KATILIYOR?

Diziye yeni sezonda Murat Aygen katılıyor. Oyuncu dizide Doğan karakterine hayat verecek. Biran Damla Yılmaz ise Kumru karakteriyle izleyicinin karşısına çıkacak. Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil de Canan karakterini canlandıracak. Yeni sezonun ikinci bölümünde Gülnaz rolüyle seyirci karşısına çıkacak olan Gizem Denizci de Adana’dan gelen Ömer’in babasının hemşiresine hayat verecek. Dizide Doğan’ın sevgilisi Arzu’ya ve Ömer’in babasına kimin hayat vereceği ise henüz netleşmedi.

YENİ SEZON NE ZAMAN?

Yasak Elma’nın yeni sezon yayın tarihi de belli oldu. Tv100’de yer alan haberde dizinin yayın tarihi 13 Eylül olarak açıklandı.