Camdaki Kız dizisinin yeni sezon fragmanı yayınlandı

31 Ağustos 2021 Salı, 13:01

Burcu Biricik'in hayat verdiği Nalan karakteriyle ekrana gelen Camdaki Kız dizisi Kanal D'de izleyicilerin karşısına çıkıyor. Dizinin ilk sezonunda Nalan, Sedat ile hayatını birleştirmiş ve yeni bir döneme başlamıştı. 8'nci bölümde sezon finali yapan Camdaki Kız dizisinin yeni sezon fragmanı yayımlandı.

YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Camdaki Kız dizisi yeni sezonuyla 9 Eylül Perşembe 20.00'de Kanal D'de başlıyor. Nalan ile Sedat’ın düğünüyle sezona veda eden Camdaki Kız, yeni bölümlerinde de hikayesi ve oyuncu kadrosuyla yolculuğuna kaldığı yerden devam ediyor. Dizinin yeni sezonunda, Nalan'ın Koroğlu malikanesinde yeni bir hayata adım atmasıyla hayatındaki değişimler ekrana gelecek.



