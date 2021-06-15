Yaşamına son veren yurttaşları hedef alan Beyaz TV sunucusu da Paramount Otel'deymiş

15 Haziran 2021 Salı, 17:59

Gökçek'in kanalı Beyaz TV'de Uyan Türkiye'm isimli sabah programını sunan Tahir Sarıkaya, yaşamına son veren yurttaşlara ilişkin tepki çeken ifadeler sarf etti. Ekonomik kriz ve geçimsizlik nedeniyle yaşamına son veren yurttaşları hedef alan Sarıkaya, " 'İntihar ediyorum, suçlu Erdoğan.' Sen kumar oyna, sen her şeyi yap ondan sonra 'zor durumdayım.'Bitcoin oyna, zor durumdayım, battım, oh... Bütün suçlu Erdoğan" ifadelerini kullanmıştı.





Sarıkaya'nın tartışmaların odağındaki Paramount Otel'de kaldığı ortaya çıktı. Paramount Otel'de 18 Ağustos 2019'da çektiği bir videoyu hesabından yükleyen Sarıkaya, "Bodrum’da manzaramız ama denize gidemiyoruz" diyerek yakındı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker videosunda Paramount Hotel'i gündeme getirmişti. Tartışmalı otelde kalan birçok kişinin firari Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde kalması tepkilere neden oldu.

Peker'in otel hakkındaki iddiaları şöyle:

“Bodrum’da Paramount Hotel var. Sahibi kim? Sezgin Baran Korkmaz. Bu arkadaş Türkiye’de aranıyor, Amerika’da da. Türkiye ayrı arıyor, Amerika ayrı arıyor. Sezgin Baran Korkmaz’ın otelinde kimler var? Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, hani İçişleri Bakanlığı’nın koyduğu yasakları kaldıran var ya o. Veysi Ateş tatil ekibinde. Bunlar tatili de beraber yapıyorlar, kesmeyi de beraber yapıyorlar. Resul olaya sonradan dahil olacak bunlar şimdi tatil ekibi. Şimdi bunlar, bir de Muğla Emniyet Müdürü, Marina Yalıkavak vardı ya el konulan aynı yer. Dikkat edin hep el koyma operasyonları Muğla’da oluyor, şimdi de otele el koyuyorlar. Sizin aranan adamın otelinde ne işiniz var? Hani faturalarınız? Suit odalarda kalıyorsunuz, hani fatura?”

İLK SAHİBİNİN KIZI: TANKLA GİRDİLER

Paramount Hotel'in ilk sahibi olan Atilla Uras'ın kızı Victoria Yasemin Uras, Youtube'de yayın yapan Zanka TV'de Ferit Atay'ın sorularını yanıtladı. Victoria Yasemin Uras, Özbek asıllı Botır Rakhimov’un otele 'çöktüğünü' ve babasının öldüğü gün askeri kışlalar inşa eden Cihan Ekşioğlu'nun otele devletin tankıyla girdiğini ileri sürdü.