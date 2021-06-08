Yaşamına son vermek isteyen üç kardeşten ikisi kurtarılamadı
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde tarım ilacı içip yaşamına son veren Mizgin Şimşek'in (23) ardından silahla intihara kalkışan kardeşlerinden Rengin Şimşek (22) de kurtarılamadı. Ağabeyi Muhammed Şimşek’in (26) ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Silvan ilçesi Beypınar Mahallesi'nde 2 yıl önce kalp krizinden kaybettiği babası Bedri Şimşek'in üzüntüsüne dayanamayan kızı Mizgin, 21 Mayıs'ta tarım ilacı içerek intihar etti. Mizgin’in intiharından 15 gün sonra geçen hafta cumartesi günü kardeşleri Muhammed ve Rengin Şimşek de silahla intihara kalkıştı. Ağır yaralanan kardeşler, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan kardeşlerden Rengin, dün akşam saatlerinde, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Rengin'in cansız bedeni, Beypınar Mahallesi'nde toprağa verildi, ağabeyi Muhammed'in yaşam mücadelesi sürüyor.
Video Haberler
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
- Dalgıçlar tarafından çıkarıldı, görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Çakıcı'nın yakın dostundan 'silahlanma' mesajı
- Erdoğan'ın koruması uyardı, oturuşunu değiştirdi
- Peker'den 'iki büyük skandal' duyurusu
- 'Bahsettiği bakanlık İçişleri Bakanlığı...'
- Hanefi Avcı: Bir dehşetle karşı karşıyayız
- Türk milletini etkisi altına aldı
- Veyis Ateş, Habertürk'te akşam haberlerine çıkmadı
- Banka kredilerinde yeni dönem
- Sinovac aşısıyla ilgili dikkat çeken açıklama
- Mahkemeden Ezgi Mola kararı